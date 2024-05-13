Sinopsis Film Big Game, Presiden AS Diburu

JAKARTA - Sinopsis film Big Game akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Big Game adalah sebuah film aksi-petualangan tahun 2014 yang disutradarai oleh Jalmari Helander dan ditulis oleh Helander dan Petri Jokiranta.

Film ini dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Victor Garber, Mehmet Kurtulus, Ted Levine, Felicity Huffman, dan Jim Broadbent. Film ini mengikuti seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Oskari (Tommila) dalam upayanya untuk melindungi Presiden Amerika Serikat William Alan Moore (Jackson) dari teroris yang menembak jatuh Air Force One.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 78%, berdasarkan ulasan dari 88 kritikus.

Sinopsis Film Big Game

Air Force One ditembak jatuh oleh teroris, menyisakan William Alan Moore, Presiden Amerika Serikat, terdampar di hutan Finlandia. Di hutan saat sedang melakukan misi berburu untuk membuktikan kedewasaannya kepada kerabatnya, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Oskari berencana untuk melacak seekor rusa, namun ia menemukan kapsul pelarian yang memuat Moore.

Keduanya harus bekerja sama untuk melarikan diri dari para teroris, yang mengejar "Big Game" mereka sendiri. Para pejabat Pentagon termasuk Wakil Presiden, direktur CIA, dan mantan agen lapangan CIA bernama Herbert, yang telah dipanggil sebagai konsultan, memantau peristiwa tersebut melalui siaran satelit.

Sudah merasa kurang diuntungkan sebagai pemburu karena reputasi ayahnya, yang telah berburu dan mengalahkan seekor beruang dalam misinya sendiri, keyakinan Oskari semakin hancur ketika ia mengikuti peta yang ditinggalkan ayahnya, akhirnya menemukan sebuah unit pendingin portable dengan kepala rusa sudah mati di dalamnya.

Moore meningkatkan kepercayaan diri Oskari dengan mengingatkannya pada tujuannya. Mereka kemudian dihadapkan oleh agen Rahasia Amerika Serikat yang korup, Morris, yang menyusun serangan dari Air Force One setelah terluka oleh peluru dan meninggalkan pecahan pecahan besi di dekat jantungnya, dan seorang tentara bayaran bernama Hazar. Meskipun Hazar memasukkan Moore ke dalam unit pendingin dan membawanya pulang untuk dibunuh, Oskari mendapatkan kembali kepercayaannya dengan melompat ke atas unit sebelum helikopter tersebut membawanya pergi. Oskari menjatuhkan unit tersebut ke sungai.

Setelah mengetahui bahwa sungai tersebut mengarah ke danau tempat Air Force One jatuh, Moore dan Oskari berenang ke dalam pesawat untuk menunggu penyelamatan. Hazar menyerang mereka, mengatur bom waktu, dan menerima perintah untuk membunuh Presiden daripada menyiksanya untuk dieksekusi nanti. Moore membunuh Hazar sebelum ia dan Oskari melarikan diri dari Air Force One menggunakan kursi ejeksi.