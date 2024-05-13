Sinopsis Film White House Down, Serangan ke Jantung Pertahanan Amerika Serikat

JAKARTA - Sinopsis film White House Down akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. White House Down adalah sebuah film thriller aksi politik Amerika tahun 2013 yang disutradarai oleh Roland Emmerich dan ditulis oleh James Vanderbilt.

Dalam film ini, seorang perwira Polisi Capitol AS yang bercerai mencoba menyelamatkan putrinya dan Presiden Amerika Serikat ketika serangan teroris yang merusak terjadi di Gedung Putih. Film ini dibintangi oleh Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, Richard Jenkins, Joey King, dan James Woods.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 51% berdasarkan 204 ulasan, dengan rating rata-rata 5,40/10.

Sinopsis Film White House Down

Presiden AS James Sawyer membuat proposal kontroversial untuk menandatangani perjanjian perdamaian dengan negara-negara lain untuk menarik pasukan militer dari Timur Tengah. John Cale yang bercerai bekerja sebagai petugas Polisi Capitol yang ditugaskan kepada Ketua DPR Eli Raphelson, keponakan yang pernah diselamatkannya ketika bertugas di Afghanistan.

Cale berharap bisa membuat kesan bagus pada putrinya, Emily, dengan mengikuti wawancara untuk bergabung dengan Secret Service dan mendapatkan tiket untuk mereka berkeliling Gedung Putih. Pewawancaraannya, Deputi Kepala Agen Khusus Carol Finnerty, seorang teman kuliah, menganggapnya tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut.

Sebuah bom meledak di Capitol AS, mengirim Washington, D.C. ke dalam keadaan lockdown. Finnerty mengantar Raphelson ke pusat komando bawah tanah di Pentagon, sementara Wakil Presiden Alvin Hammond dibawa naik pesawat Air Force One. Tim paramiliter yang dipimpin oleh mantan anggota Delta Force Emil Stenz menyusup ke Gedung Putih, membunuh Secret Service, dan merebut gedung tersebut. Grup tur diambil sebagai sandera di Ruang Biru oleh nasionalis kulit putih Carl Killick, tetapi Cale berhasil melarikan diri untuk mencari Emily yang terpisah selama tur tersebut.

Martin Walker, Kepala Pengamanan Presiden yang akan pensiun, membawa Sawyer ke PEOC di bawah Perpustakaan Gedung Putih. Di dalam, Walker membunuh pengawal Sawyer, mengungkapkan dirinya sebagai pemimpin serangan tersebut, tampaknya mencari balas dendam terhadap Sawyer atas misi yang gagal di Iran yang menyebabkan kematian putranya yang merupakan Marinir setahun sebelumnya. Cale membunuh seorang tentara bayaran, mengambil senjatanya dan radio, dan menyelamatkan Sawyer setelah mendengar pembicaraan Walker.