Meet and Greet RCTI, Fans Asal Bandung Ini Bahagia Bertemu Lesti Kejora dan Rizky Billar

Meet and greet Layar Drama RCTI di Bandung, pada 20 April 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

BANDUNG - Ribuan warga Bandung menyambut antusias Meet and Greet Layar Drama RCTI yang digelar di Downtown Walk Sumarecon Mall Bandung, Jawa Barat, pada 20 April 2024.

Dalam event tersebut, RCTI menghadirkan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang merupakan bintang utama sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. Raut wajah bahagia terpancar dari para fans yang bertemu dengan idolanya.

Salah satunya dirasakan fans asal Bandung bernama Elis. Meski harus menempuh jarak cukup jauh ditambah cuaca panas, namun semua rasa lelah itu terbayarkan saat bertemu dengan idolanya, Lesti dan Billar.

"Walaupun jauh dari Cimindi, kami harus naik kereta terus panas-panasan. Pergi dari pagi, tapi pas ketemu Lesti dan Rizky akhirnya senang," ujar Elis.