Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Meet and Greet RCTI, Fans Asal Bandung Ini Bahagia Bertemu Lesti Kejora dan Rizky Billar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |22:30 WIB
Meet and Greet RCTI, Fans Asal Bandung Ini Bahagia Bertemu Lesti Kejora dan Rizky Billar
Meet and greet Layar Drama RCTI di Bandung, pada 20 April 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

BANDUNG - Ribuan warga Bandung menyambut antusias Meet and Greet Layar Drama RCTI yang digelar di Downtown Walk Sumarecon Mall Bandung, Jawa Barat, pada 20 April 2024. 

Dalam event tersebut, RCTI menghadirkan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang merupakan bintang utama sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. Raut wajah bahagia terpancar dari para fans yang bertemu dengan idolanya. 

Salah satunya dirasakan fans asal Bandung bernama Elis. Meski harus menempuh jarak cukup jauh ditambah cuaca panas, namun semua rasa lelah itu terbayarkan saat bertemu dengan idolanya, Lesti dan Billar. 

"Walaupun jauh dari Cimindi, kami harus naik kereta terus panas-panasan. Pergi dari pagi, tapi pas ketemu Lesti dan Rizky akhirnya senang," ujar Elis. 

Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung. (Foto: MNC Portal Indonesia)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement