Momen Sharon Jovian Dicubit Fans saat Meet and Greet di Bandung

BANDUNG - Sharon Jovian merasa antusias tampil dalam Meet and Greet Layar Drama RCTI mewakili sinetron Doa di Langit Malam di Downtown Walk Sumarecon Mall Bandung, pada 20 April 2024.

“Seru banget. Tadi ada yang cubit-cubit aku juga. Gemas sepanjang jalan,” ujar aktris cilik berusia 7 tahun tersebut dengan nada antusias.

Selain Sharon Jovian, tim Doa di Langit Malam juga diwakili oleh Fara Shakila, Slyvia Fully, dan Ferdi Ali. Dalam kesempatan itu, Ferdi yang berlakon sebagai Ayah Reza itu mengungkapkan kegiatannya di lokasi syuting.

“Kalau lagi bosan nunggu giliran take, biasayanya aku main sama anak-anak (Fara dan Sharon). Mereka juga sama. Kalau bosan, pasti ngajak kita main. Apalagi sama mamanya (Sylvia Fully) dekat banget mereka,” ujarnya.