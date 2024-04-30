Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 30 April 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |17:43 WIB
Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 30 April 2024
Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 30 April 2024 bercerita tentang Jojo yang datang ke warung Syamsul untuk makan bubur. Kedatangannya membuat Akbar kesal karena Jojo menggoda Laras.

Aksi Jojo tersebut membuat Akbar terbakar cemburu sampai menggebrak meja. Namun di hadapan Syamsul, Jojo, dan Laras, dia justru enggan mengakui kalau dirinya sedang cemburu.

Di lain pihak, motor Syamsul yang dipinjam Junaedi mendadak kehabisan bensin. Junaedi pun kesal karena merasa Syamsul teledor tidak mengecek terlebih dahulu bahan bakar motornya sebelum dipinjamkan.

Kondisi tersebut dimanfaatkan Roy untuk balas dendam kepada Syamsul. Dia memberitahu Syamsul bahwa Junaedi harus mendorong motornya karena kehabisan bahan bakar. Syamsul pun langsung menyusul Junaedi.

Roy pun berusaha menjebak Syamsul yang sayangnya kembali gagal. Bukannya Syamsul, justru Opik yang terkenal lilitan kain kafan tersebut. Rencana yang lagi-lagi gagal itu membuat Roy sangat kesal.

Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah. (Foto: RCTI)

Sementara itu, usaha Mujidin kabur membawa mobil berjalan lancar. Dia pura-pura dirampok oleh Jangkung yang membawa mobilnya. Mujidin pun berpura-pura sedih kehilangan mobilnya.

Kelanjutan Layar Drama RCTI Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah tayang di RCTI kanal digital 28 UHF setiap hari, pukul 16.15 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement