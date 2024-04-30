Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 30 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 30 April 2024 bercerita tentang Jojo yang datang ke warung Syamsul untuk makan bubur. Kedatangannya membuat Akbar kesal karena Jojo menggoda Laras.

Aksi Jojo tersebut membuat Akbar terbakar cemburu sampai menggebrak meja. Namun di hadapan Syamsul, Jojo, dan Laras, dia justru enggan mengakui kalau dirinya sedang cemburu.

BACA JUGA: Omar Daniel Bagikan Tips Jaga Kekompakan dengan Tim di Lokasi Syuting Tukang Bubur Pengen Naik Haji

Di lain pihak, motor Syamsul yang dipinjam Junaedi mendadak kehabisan bensin. Junaedi pun kesal karena merasa Syamsul teledor tidak mengecek terlebih dahulu bahan bakar motornya sebelum dipinjamkan.

Kondisi tersebut dimanfaatkan Roy untuk balas dendam kepada Syamsul. Dia memberitahu Syamsul bahwa Junaedi harus mendorong motornya karena kehabisan bahan bakar. Syamsul pun langsung menyusul Junaedi.

Roy pun berusaha menjebak Syamsul yang sayangnya kembali gagal. Bukannya Syamsul, justru Opik yang terkenal lilitan kain kafan tersebut. Rencana yang lagi-lagi gagal itu membuat Roy sangat kesal.

Sementara itu, usaha Mujidin kabur membawa mobil berjalan lancar. Dia pura-pura dirampok oleh Jangkung yang membawa mobilnya. Mujidin pun berpura-pura sedih kehilangan mobilnya.

Kelanjutan Layar Drama RCTI Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah tayang di RCTI kanal digital 28 UHF setiap hari, pukul 16.15 WIB.