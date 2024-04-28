Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Omar Daniel Bagikan Tips Jaga Kekompakan dengan Tim di Lokasi Syuting Tukang Bubur Pengen Naik Haji

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |11:16 WIB
Omar Daniel Bagikan Tips Jaga Kekompakan dengan Tim di Lokasi Syuting <i>Tukang Bubur Pengen Naik Haji</i>
Omar Daniel bagikan tips jaga kekompakan di lokasi syuting (Foto: Instagram/omardaniel_)
A
A
A

DEPOK - Aktor Omar Daniel ternyata punya cara khusus menjaga kekompakan bersama pemain dan kru Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Ditemui di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Omar mengaku sangat senang melihat kekompakan tim produksi selama ini.

Diketahui, Omar sudah menjalin kerja sama dengan kru dan pemain selama 5 bulan terakhir. Bahkan ia sering kali menetap di basecamp disela-sela waktu istirahatnya.

"Senang banget pastinya karena kita udah sekitar 5 bulanan dari akhir Desember lah kurang lebih sampai hari ini kita bersama berarti sudah jadi kayak keluarga kedua. Lebih sering ketemu mereka daripada keluarga di rumah," kata Omar Daniel kepada MNC Portal Indonesia Sabtu, 27 April 2024.

"Jadi kekompakan ini semoga bisa terus terjaga selama proses kerjasama kita masih berlangsung," imbuhnya.

Omar Daniel

Omar Daniel bagikan tips jaga kekompakan di lokasi syuting (Foto: Instagram/omardaniel_)


Omar lalu menjelaskan caranya menjaga kekompakan dengan tim. Rupanya, mereka membuat jadwal belanja bulanan secara bergantian.

Halaman:
1 2
