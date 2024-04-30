Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 29 April 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |06:46 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 29 April 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 29 April 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Aku Mencintaimu karena Allah bercerita tentang Arsy yang merasa tertekan sekaligus curiga pada ibunya sendiri, Dahlia. Dia khawatir ibunya tersebut sebenarnya sudah mengetahui tentang kesepakatan pernikahan 100 harinya dengan Raja.

Arsy memutuskan untuk menceritakan kecurigaannya tersebut kepada Raja. Arsy yakin, ada seseorang yang bergerak di belakang layar untuk memisahkan mereka. Entah kenapa, kecurigaan Arsy mengarah pada Rani.

Namun Raja meragukan perasaan Arsy tersebut. Dia tersebut berpikir, Rani sudah benar-benar berubah. Arsy yang mendengar pembelaan suaminya tersebut menjadi kesal dan cemburu.

Karena itu, dia memutuskan untuk menyelidiki secara diam-diam perubahan Rani tersebut. Namun Raja yang posesif justru mengira Arsy mau menceritakan permasalahan tersebut kepada Dimas. Hal itu sempat membuat keduanya bertengkar kecil.

Raja akhirnya meminta Arsy untuk menjelaskan alasan dari kecurigaannya terhadap Rani. Pertanyaan itu dijawab Arsy dengan sangat gamblang. Dia mengaku, punya tiga alasan mencurigai Rani.

Pertama, Mona sempat menghubungi Arsy sebelum meninggal dunia dan mengajaknya membicarakan sesuatu yang penting tentang Rani. Kedua, Mona sempat menyebut kata 'Rani' dan '2 bulan' sebelum meninggal dunia.

Ketiga, Arsy pernah melihat Rani dan Mona ke rumah sakit saat keduanya mau menjalani program halim. Singkatnya, Arsy menarik kesimpulan bahwa Rani sebenarnya sudah hamil duluan.

Halaman:
1 2
