Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Ghea Indrawari, Artis yang Diledek Anang Hermansyah Gegara Belum Menikah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |18:05 WIB
Biodata dan Agama Ghea Indrawari, Artis yang Diledek Anang Hermansyah Gegara Belum Menikah
Biodata dan Agama Ghea Indrawari (Foto: Instagram/gheaindrawari)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Ghea Indrawari akan dibahas dalam artikel ini. Nama Ghea sendiri mendadak ramai diperbincangkan usai hadir dalam podcast di akun YouTube milik Anang Hermansyah, Ngobrol Asix.

Dalam kesempatan itu, Anang sempat bertanya soal alasan mengapa Ghea hingga saat ini belum menikah. Pasalnya, Ghea sendiri saat ini sudah genap berusia 26 tahun.

Tak hanya itu, Anang juga sempat menanyakan apakah Ghea masih menyukai laki-laki, lantaran sudah berusia 26 tahun tetapi belum memiliki keinginan menikah.

Ghea Indrawari merupakan seorang penyanyi kelahiran 10 Maret 1998. Nama Ghea melejit di industri musik Tanah Air usai mengikuti ajang Indonesian Idol di tahun 2018

Lahir di Singkawang, Kalimantan Barat, Ghea diketahui menganut agama Islam. Bakat bernyanyi Ghea pun terlihat sejak kecil lewat suara merdunya.

Ghea Indrawari

Biodata dan Agama Ghea Indrawari (Foto: Instagram/gheaindrawari)

Uniknya, Ghea mengasah bakatnya hanya melalui cara otodidak dan tak mengikuti tes vokal. Meski begitu, kualitas suara Ghea tak perlu diragukan.

Karier Ghea di industri musik Indonesia pun semakin melejit usai dirinya merilis lagu Rasa Cinta Ini. Lagu tersebut banyak diputar di platform digital hingga sosial media.

Lagu-lagu lainnya seperti Kamu Anggap Apa, Keajaiban, hingga Jiwa Yang Bersedih juga ikut meledak di pasaran dan makin melejitkan namanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement