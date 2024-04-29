Biodata dan Agama Ghea Indrawari, Artis yang Diledek Anang Hermansyah Gegara Belum Menikah

JAKARTA - Biodata dan agama Ghea Indrawari akan dibahas dalam artikel ini. Nama Ghea sendiri mendadak ramai diperbincangkan usai hadir dalam podcast di akun YouTube milik Anang Hermansyah, Ngobrol Asix.

Dalam kesempatan itu, Anang sempat bertanya soal alasan mengapa Ghea hingga saat ini belum menikah. Pasalnya, Ghea sendiri saat ini sudah genap berusia 26 tahun.

Tak hanya itu, Anang juga sempat menanyakan apakah Ghea masih menyukai laki-laki, lantaran sudah berusia 26 tahun tetapi belum memiliki keinginan menikah.

Ghea Indrawari merupakan seorang penyanyi kelahiran 10 Maret 1998. Nama Ghea melejit di industri musik Tanah Air usai mengikuti ajang Indonesian Idol di tahun 2018

Lahir di Singkawang, Kalimantan Barat, Ghea diketahui menganut agama Islam. Bakat bernyanyi Ghea pun terlihat sejak kecil lewat suara merdunya.

Biodata dan Agama Ghea Indrawari (Foto: Instagram/gheaindrawari)

Uniknya, Ghea mengasah bakatnya hanya melalui cara otodidak dan tak mengikuti tes vokal. Meski begitu, kualitas suara Ghea tak perlu diragukan.

Karier Ghea di industri musik Indonesia pun semakin melejit usai dirinya merilis lagu Rasa Cinta Ini. Lagu tersebut banyak diputar di platform digital hingga sosial media.

Lagu-lagu lainnya seperti Kamu Anggap Apa, Keajaiban, hingga Jiwa Yang Bersedih juga ikut meledak di pasaran dan makin melejitkan namanya.