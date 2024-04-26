Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 26 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 26 April 2024 berkisah tentang Diaz dan Iqbal yang berhasil keluar dari tempat mereka tersesat. Beruntung, ada mobil yang melintas sehingga mereka bisa menumpang.

Mereka kemudian turun di pinggir jalan dan memasuki sebuah warung karena Diaz merasa lapar. Setelah selesai makan, Iqbal berinisiatif meminta Diaz menunggu karena dia ingin menjual ponselnya agar bisa membayar makan dan ongkos pulang.

Namun Iqbal yang tak kunjung kembali membuat Diaz berpikir bahwa pria itu sengaja meninggalkan dirinya. Saat itulah, Dimas muncul. Diaz yang tidak sadar bahwa Dimas mengejar mereka malah menghampiri pria tersebut.

Dimas yang disapa Diaz berpura-pura kaget. Bahkan, Dimas membayarkan tagihan makanan mereka dan menawarkan untuk mengantarkan Diaz pulang. Namun Diaz terkejut ketika Dimas justru membawanya ke sebuah rumah.

Iqbal yang akhirnya berhasil menjual ponselnya kembali ke warung dan menemukan Diaz tak lagi ada di sana. Penjaga warung mengatakan, perempuan itu pergi dengan teman prianya.

Di sisi lain, Arsy semakin khawatir dengan kondisi ibunya yang semakin parah. Apalagi Dahlia menolak untuk dibawa ke rumah sakit, bahkan menepis ajakan putrinya untuk tinggal bersama.

Kelanjutan kisah Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah bisa Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF, pada 26 April 2024, pukul 18.45 WIB.