Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 26 April 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |16:44 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 26 April 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 26 April 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 26 April 2024 berkisah tentang Diaz dan Iqbal yang berhasil keluar dari tempat mereka tersesat. Beruntung, ada mobil yang melintas sehingga mereka bisa menumpang.

Mereka kemudian turun di pinggir jalan dan memasuki sebuah warung karena Diaz merasa lapar. Setelah selesai makan, Iqbal berinisiatif meminta Diaz menunggu karena dia ingin menjual ponselnya agar bisa membayar makan dan ongkos pulang.

Namun Iqbal yang tak kunjung kembali membuat Diaz berpikir bahwa pria itu sengaja meninggalkan dirinya. Saat itulah, Dimas muncul. Diaz yang tidak sadar bahwa Dimas mengejar mereka malah menghampiri pria tersebut.

Dimas yang disapa Diaz berpura-pura kaget. Bahkan, Dimas membayarkan tagihan makanan mereka dan menawarkan untuk mengantarkan Diaz pulang. Namun Diaz terkejut ketika Dimas justru membawanya ke sebuah rumah. 

Iqbal yang akhirnya berhasil menjual ponselnya kembali ke warung dan menemukan Diaz tak lagi ada di sana. Penjaga warung mengatakan, perempuan itu pergi dengan teman prianya.

Di sisi lain, Arsy semakin khawatir dengan kondisi ibunya yang semakin parah. Apalagi Dahlia menolak untuk dibawa ke rumah sakit, bahkan menepis ajakan putrinya untuk tinggal bersama.

Kelanjutan kisah Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah bisa Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF, pada 26 April 2024, pukul 18.45 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement