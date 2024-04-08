Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 9 April 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |21:36 WIB
Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 9 April 2024
Sinopsis sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah akan dibahas Okezone kali ini. Akbar menanyakan kejadian yang dia lihat semalam antara Laras dengan Mujidin. Laras bilang jika dia hanya ingin membantu Mujidin yang punggungnya gatal dan membantu digarukin.

Akbar sedih dan kecewa dengan Laras. Meskipun Laras menganggap Mujidin seperti bapaknya, tapi bagi Akbar, Laras dan Mujidin layaknya laki-laki bukan mahrom yang tidak boleh berduaan di rumah apalagi malam-malam.

Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 9 April 2024

Akbar sangat mengkhawatirkan Laras. Akbar juga merasa ada yang aneh dengan Mujidin karena berkali-kali mengetahui jika Mujidin sering jalan berdua dengan Laras, dari yang beli baju, ke cafe sampai diberikan parfum.

Sementara Laras merasa senang karena Akbar benar-benar khawatir dengan dirinya. Akbar juga meminta Laras untuk tidak lagi bertemu dengan Mujidin. Syamsul pun setuju dengan keputusan Akbar. Akbar makin berprasangka buruk pada Mujidin.

Sementara itu, Maesaroh semakin giat mempersiapkan pernikahannya. Hal ini membuat Mimin sedih dan berdoa semoga Mujidin benar-benar menyayangi Maesaroh. Bukan hanya memanfaatkannya saja. Mae mulai menemui perias pengantin.

Di tengah-tengah pertemuan itu, Mae bertemu dengan nenek Seno yang langsung mau merebut cincin pemberian Mujidin. Nenek Seno yang mengenali cincin tersebut mengklaim jika itu cincinnya pemberian Agus. Beruntung peristiwa perebutan cincin bisa diatasi petugas RSJ yang memang mencari Nenek Seno. Maesaroh dan Mimin ketakutan.

Di sisi lain, Roy masih berusaha menggagalkan pernikahan Mae dengan Mujidin. Kali ini, dia membeli obat gatal, pencahar mulut dan obat tidur. Semua akan diberikan sebelum pernikahan agar pernikahan Mae dengan Mujidin gagal.

Roy pun langsung menemui Syamsul dan meminta Syamsul mengurungkan diri jadi ketua panitia. Namun setelah mengetahui apa tujuan Syamsul menerima jadi ketua panitia, Roy mengerti dan justru mendukung karena hal itu demi mengungkap siapa Mujidin sebenarnya. Roy CS pun mulai beraksi dengan menyelinap ke rumah Mujidin dan memasukan obat-obatan yang sudah dibelinya ke minuman Mujidin. Namun saat hendak pergi dari rumah Mujidin, Roy CS bertabrakan dengan Mujidin. Roy SC kaget.

