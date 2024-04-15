Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Perempuan Tanah Jahanam Akan Tayang di Kazakhstan

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |03:30 WIB
Film <i>Perempuan Tanah Jahanam</i> Akan Tayang di Kazakhstan
Film 'Perempuan Tanah Jahanam' akan tayang di Kazakhstan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hampir lima tahun setelah penayangannya, film Perempuan Tanah Jahanam karya sutradara Joko Anwar akan tayang di Rusia. Hal ini diketahui dari informasi yang dibagikan Duta Besar RI untuk Kazakhstan, Fadjroel Rachman di akun X pribadinya.

Dalam cuitannya, Fadjroel Rachman tampak mengucapkan selamat kepada sang sutradara, Joko Anwar.

Mengikuti unggahannya, Fadjroel membagikan poster film Perempuan Tanah Jahanam yang memperlihatkan foto sang bintang utama, Tara Basro dengan pose mengerikan. Judul dalam poster pun ditulis dengan bahasa Rusia.

Fadjroel begitu antusias melihat karya anak bangsa akan bersanding di bioskop-bioskop Kazakhstan bersama film lainnya.

"Joko Anwar di Kazakhstan ! Selamat Bung @jokoanwar #PerempuanTanahJahanam atau #IMPETIGORE main di bioskop #kinokz senang sekali melihat karya Bung Jokan bersanding dengan film-film lainnya di Kazakhstan dalam BAHASA RUSIA," ujar Fadjroel Rachman dikutip dari cuitan akun X pribadinya @fadjroel, Senin (15/4/2024).

Perempuan Tanah Jahanam

Film 'Perempuan Tanah Jahanam' akan tayang di Kazakhstan (Foto: IMDb)

Fadjroel berharap sutradara kondang yang dikenal dengan ide-ide out of the boxnya itu bisa mampir ke Kazakhstan untuk melihat industri perfilman di sana.

"Semoga Bung Jokan bisa sempat jalan-jalan ke Kazakhstan melihat dan menjajaki perkembangan film dan distribusi film di Kazakhstan, Asia Tengah dan Eurasia. Semoga tahun ini berlangsung lagi Eurasian International Film Festival," ungkapnya.

Menutup pesannya itu, Fadjroel juga mengucapkan selamat atas penayangan film Siksa Kubur yang kini tengah menjadi perbincangan hangat di Indonesia.

"Sekali lagi selamat juga dengan suksesnya film Siksa Kubur," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement