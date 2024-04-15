Film Perempuan Tanah Jahanam Akan Tayang di Kazakhstan

Film 'Perempuan Tanah Jahanam' akan tayang di Kazakhstan (Foto: Instagram)

JAKARTA - Hampir lima tahun setelah penayangannya, film Perempuan Tanah Jahanam karya sutradara Joko Anwar akan tayang di Rusia. Hal ini diketahui dari informasi yang dibagikan Duta Besar RI untuk Kazakhstan, Fadjroel Rachman di akun X pribadinya.

Dalam cuitannya, Fadjroel Rachman tampak mengucapkan selamat kepada sang sutradara, Joko Anwar.

Mengikuti unggahannya, Fadjroel membagikan poster film Perempuan Tanah Jahanam yang memperlihatkan foto sang bintang utama, Tara Basro dengan pose mengerikan. Judul dalam poster pun ditulis dengan bahasa Rusia.

Fadjroel begitu antusias melihat karya anak bangsa akan bersanding di bioskop-bioskop Kazakhstan bersama film lainnya.

"Joko Anwar di Kazakhstan ! Selamat Bung @jokoanwar #PerempuanTanahJahanam atau #IMPETIGORE main di bioskop #kinokz senang sekali melihat karya Bung Jokan bersanding dengan film-film lainnya di Kazakhstan dalam BAHASA RUSIA," ujar Fadjroel Rachman dikutip dari cuitan akun X pribadinya @fadjroel, Senin (15/4/2024).

Film 'Perempuan Tanah Jahanam' akan tayang di Kazakhstan (Foto: IMDb)

Fadjroel berharap sutradara kondang yang dikenal dengan ide-ide out of the boxnya itu bisa mampir ke Kazakhstan untuk melihat industri perfilman di sana.

"Semoga Bung Jokan bisa sempat jalan-jalan ke Kazakhstan melihat dan menjajaki perkembangan film dan distribusi film di Kazakhstan, Asia Tengah dan Eurasia. Semoga tahun ini berlangsung lagi Eurasian International Film Festival," ungkapnya.

Menutup pesannya itu, Fadjroel juga mengucapkan selamat atas penayangan film Siksa Kubur yang kini tengah menjadi perbincangan hangat di Indonesia.

"Sekali lagi selamat juga dengan suksesnya film Siksa Kubur," pungkasnya.