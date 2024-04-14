Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

8 Film Indonesia yang Mendapat Rating Tinggi di IMDb

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |20:50 WIB
8 Film Indonesia yang Mendapat Rating Tinggi di IMDb
Film Indonesia yang mendapat rating tinggi di IMDb (Foto: IMDb)
A
A
A

JAKARTA - Sineas Indonesia terus menerus mempersembahkan karya terbaik untuk bisa disaksikan para penonton. Kualitas yang terus membaik dari tahun ke tahun, membuat sejumlah film ini memiliki rating tinggi.

Banyak masyarakat yang memilih tontonan dengan terlebih dahulu memanfaatkan situs IMDb untuk melihat seberapa menarikkah film atau acara televisi yang akan ditonton. Diketahui, Internet Movie Database atau IMDb merupakan salah satu situs daring penyedia informasi yang berhubungan dengan film, acara tv, sinopsis, pemain, rating hingga ulasannya.

Berikut, film Indonesia yang mendapat rating tinggi di IMDb:

1. Nyai: A Woman From Java

Nyai 

Nyai (2016) karya sutradara Garin Nugroho memiliki rating paling tinggi di situs IMDb dengan 9,1/10. Film Nyai sendiri diadaptasi dari lima novel berbeda dan diperankan oleh Annisa Hertami, Rudi Corens, Cahwatie dan Gunawan Maryanto.

2. Jatuh Cinta Seperti di Film-Film

IMDb

Film terbaru karya Yandy Laurens yang diproduseri oleh Ernest Prakasa dan Suryana Paramita, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film memiliki rating 8,7/10 IMDb. Rilis pada 30 November 2023, film ini dibintangi oleh Ringgo Agus Rahman, Nirina Zubir, Alex Abbad, Sheila Dara, dan Dion Wiyoko.

Film ini bercerita tentang Bagus (Ringgo), penulis skenario yang bertemu kembali dengan Hana (Nirina), pujaan hati di SMA. Mengetahui Hana masih berduka usai suaminya meninggal dunia, Bagus pun mencoba untuk meyakinkannya untuk kembali jatuh cinta.

3. Budi Pekerti

IMDb 

Film Budi Pekerti mendapat rating 8,2/10 IMDb. Film ini disutradarai oleh Wregas Bhanuteja dan dibintangi oleh Sha Ine Febriyanti, Dwi Sasono, Angga Yunanda dan Prilly Latuconsina.

Selain mendapatkan rating tertinggi ketiga di IMDb hingga saat ini, film ini juga terpilih sebagai official selection di SXSW Sydney 2023 Screen Festival dan menjadi film pembuka di Jakarta Film Week (JFW).

4. Ziarah

IMDb

Rilis pada 2017, film Ziarah disutradarai, ditulis an diproduseri oleh BW Purbanegara. Film ini mendapatkan rating 8,2/10 IMDb.

Berlatar belakang Gunung Kidul Yogyakarta, film yang menceritakan tentang sosok Mbah Sri yang mencari keberadaan suaminya ini telah memperoleh cukup banyak penghargaan. 

