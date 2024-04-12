Kejadian Tak Terduga di Series Arab Maklum 2 di Bali, Aci Resti: Gue Hampir Tenggelam!

JAKARTA - Syuting series Arab Maklum 2 di Bali ternyata penuh dengan kejadian lucu dan seru. Para pemainnya, seperti Ananta Rispo, Rachel Patricia, dan Aci Resti, berbagi cerita tentang pengalaman mereka yang tak terlupakan selama syuting di Pulau Dewata.

Ananta Rispo menceritakan kejadian menegangkan saat ia diseruduk kuda. Awalnya, ia diminta untuk berakting dengan seekor anjing, namun sang sutradara memiliki ide lain.

"Syuting sama anjing waktu itu aman, trus sutradaranya ngide nih coba ganti pake kuda. Saya mau diseruduk, disuruh kemana larinya, malah nyerang kru juga, repot banget waktu itu," ungkap Rispo saat ditemui di kawasan FX Sudirman.

Rachel Patricia yang berperan sebagai Syakilla, anak Abah Mahmud dan Umi Laela pun tak mau kalah dengan cerita serunya. Ia mengaku tertantang saat harus melakukan adegan arung jeram.

"Yang seru tuh ada adegan kita main arung jeram, itu seru banget si kalian harus banget nonton karena itu perjuangan banget," kata Rachel.

Sementara itu, Aci Resti hampir mengalami kejadian tragis saat syuting. Ia hampir tenggelam saat perahu yang ditumpanginya terbalik.

"Kalian harus nonton karena itu gue hampir tenggelam, karna kepala gue ibaratnya udah tinggal ditutup kayak pake tudung saji sama perahunya, tapi selama gue tiga minggu di Bali, seru semua," cerita Aci.

Kejadian lucu dan seru para pemain "Arab Maklum 2" ini tentu menambah keseruan series yang akan tayang bulan April di Vision+ ini. Penonton akan diajak untuk tertawa dan terhibur dengan petualangan keluarga Abah Mahmud di Bali.