HOME CELEBRITY TV SCOOP

Keluarga Arab Kembali! Arab Maklum 2: Ahlan, Bali! Segera Tayang April di Vision+

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:45 WIB
Keluarga Arab Kembali! Arab Maklum 2: Ahlan, Bali! Segera Tayang April di Vision+
Arab Maklum 2 segera tayang di Vision+ (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Para penggemar series komedi keluarga bersiap-siap! Vision+ kembali menghadirkan kisah seru Abah Mahmud dan Umi Laela lewat "Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!". Sesuai dengan judulnya, musim kedua series ini akan menyuguhkan petualangan keluarga Arab yang berlibur ke Pulau Dewata, Bali.

Series Arab Maklum season kedua ini akan menyajikan kelucuan dan gelak tawa khas keluarga Arab yang berpadu dengan unsur budaya dan tradisi Bali yang tentunya berbeda jauh dengan keseharian mereka.

Bagi yang sudah tak sabar melihat tingkah polah Abah Mahmud dan keluarga saat berlibur di Bali, catat tanggalnya! "Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!" dijadwalkan tayang mulai 26 April 2024 mendatang eksklusif di Vision+. Siap-siap untuk diajak liburan online yang penuh kejutan dan tawa bersama keluarga Maklum!

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

Vision+ Arab Maklum 2

Arab Maklum 2 segera tayang di Vision+ (Foto: MNC Media)


Nikmati berbagai konten di Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten Vision+ lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.

Untuk mengetahui berbagai informasi mengenai serial terbaru Vision+, Anda bisa mengunduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store atau kunjungi www.visionplus.id. Anda juga bisa mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp di 0888 8000 00.

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
