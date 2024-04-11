Keluarga Arab Kembali! Arab Maklum 2: Ahlan, Bali! Segera Tayang April di Vision+

JAKARTA – Para penggemar series komedi keluarga bersiap-siap! Vision+ kembali menghadirkan kisah seru Abah Mahmud dan Umi Laela lewat "Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!". Sesuai dengan judulnya, musim kedua series ini akan menyuguhkan petualangan keluarga Arab yang berlibur ke Pulau Dewata, Bali.

Series Arab Maklum season kedua ini akan menyajikan kelucuan dan gelak tawa khas keluarga Arab yang berpadu dengan unsur budaya dan tradisi Bali yang tentunya berbeda jauh dengan keseharian mereka.

Bagi yang sudah tak sabar melihat tingkah polah Abah Mahmud dan keluarga saat berlibur di Bali, catat tanggalnya! "Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!" dijadwalkan tayang mulai 26 April 2024 mendatang eksklusif di Vision+. Siap-siap untuk diajak liburan online yang penuh kejutan dan tawa bersama keluarga Maklum!

Arab Maklum 2 segera tayang di Vision+ (Foto: MNC Media)





