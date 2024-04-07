Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu Karena Allah Episode 7 April 2024

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |20:06 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu Karena Allah</i> Episode 7 April 2024
Sinopsis 'Aku Mencintaimu Karena Allah' episode 7 April 2024 (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Raja dan Arsy sedang bulan madu. Kabar tersebut jelas mengejutkan Rani hingga membuat wanita itu cemburu dan memutuskan untuk menyusul mereka. 

Mona yang khawatir dengan Rani pun meminta untuk ikut.

Sementara itu, Mona kaget saat mengetahui bahwa Rani telah menyuruh seseorang untuk meletakkan ular di kamar Arsy. Namun, rencana itu tidak berjalan sesuai kemauan Rani.

Ketika orang yang disuruh oleh Rani justru salah sasaran. Ular itu malah menggigit Raja dan membuat suami Arsy itu langsung terjatuh tidak sadarkan diri.

Arsy yang panik, segera membawa Raja ke dokter dengan bantuan seorang tukang kuda. Beruntung, Raja selamat meskipun dalam kondisi lemah.

Aku Mencintaimu karena Allah (RCTI)

Sinopsis 'Aku Mencintaimu Karena Allah' episode 7 April 2024 (Foto: MNC Media)


