Sinopsis Aku Mencintaimu Karena Allah Episode 7 April 2024

Sinopsis 'Aku Mencintaimu Karena Allah' episode 7 April 2024 (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Raja dan Arsy sedang bulan madu. Kabar tersebut jelas mengejutkan Rani hingga membuat wanita itu cemburu dan memutuskan untuk menyusul mereka.

Mona yang khawatir dengan Rani pun meminta untuk ikut.

Sementara itu, Mona kaget saat mengetahui bahwa Rani telah menyuruh seseorang untuk meletakkan ular di kamar Arsy. Namun, rencana itu tidak berjalan sesuai kemauan Rani.

Ketika orang yang disuruh oleh Rani justru salah sasaran. Ular itu malah menggigit Raja dan membuat suami Arsy itu langsung terjatuh tidak sadarkan diri.

Arsy yang panik, segera membawa Raja ke dokter dengan bantuan seorang tukang kuda. Beruntung, Raja selamat meskipun dalam kondisi lemah.

