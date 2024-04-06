Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 6 April 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |17:23 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 6 April 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 6 April 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah epsidoe 6 April 2024 bercerita tentang Dimas yang mencari tahu tempat Arsy dan Raja menghabiskan bulan madu mereka. Dia kemudian menyusul dengan agenda merusak momen romantis keduanya. 

Salah satu usaha yang dilakukan Dimas adalah menyabotase kuda milik Raja. Di sisi lain, Raja yang kesal karena Arsy selalu mengikutinya pun menantang perempuan itu untuk lomba berkuda. Raja cukup percaya diri menang karena Arsy tak bisa berkuda. 

Demi membuktikan diri kepada Raja, Arsy pun menerima tantangan sang suami. Namun saat lomba dimulai, kuda yang ditunggangi Arsy pun mengamuk dan lari kencang karena tali kekangnya terlepas. 

Ternyata, Arsy menaiki kuda Raja yang telah disabotase oleh Dimas. Raja yang melihat itu berusaha menolong Arsy yang tampak panik. Raja langsung melompat ke kuda dan duduk di belakang Arsy. 

