Cara Rispro Jalin Chemistry dengan Para Pemain dalam Series Arab Maklum 2

BOGOR - Komika Ananta Rispo masuk dalam daftar pemain baru series Arab Maklum 2 yang tayang di Vision+. Rispo sendiri didapuk untuk memerankan tokoh Robert dalam series tersebut.

Menjadi pemain baru dalam series ini membuat Rispo memiliki cara untuk menyambung chemistry dengan para aktor dan aktris lainnya. Bahkan menurut Rispo, ia tidak butuh waktu lama untuk menyambungkan chemistrynya, karena sudah mengenal dekat dengan para pemain lain.

"Nggak ada (kesulitan menyambung chemistry) karena temen-temen kaya Vikri udah kenal lama, kaya Dawiyah udah ketemu Rachel juga, kita ketemu udah lama, syuting-syuting aja gitu," kata Rispo usai acara meet and greet series Arab Maklum 2 di Cibinong City Mall, Sabtu, 6 April 2024.

Ditambah, dirinya dengan para pemeran lainnya disatukan dalam satu tempat syuting selama satu bulan lamanya, sehingga chemistry semakin terjalin setiap harinya.

Rispro ungkap cara bangun chemistry dengan pemain serial Arab Maklum 2 (Foto: Giffar/MPI)





"Pokoknya pas syuting satu bulan full di Bali bareng-bareng, ga ada kesulitan. Kesulitan paling di perjalanan, ke lokasi bisa 5 sampai 6 jam, terus sama angin karena kita di pantai terus syutingnya," ungkap Rispo.

Rispo melanjutkan, beradu akting dengan para aktor dan aktris dalam Arab Maklum 2, merupakan pengalaman yang menyenangkan dan menjadi kebanggaan bagi dirinya, karena seperti yang diketahui series Arab Maklum masuk dalam deretan series Indonesia yang laris dan banyak ditonton.