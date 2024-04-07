Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cara Rispro Jalin Chemistry dengan Para Pemain dalam Series Arab Maklum 2

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |07:08 WIB
Cara Rispro Jalin Chemistry dengan Para Pemain dalam Series <i>Arab Maklum 2</i>
Rispro ungkap cara bangun chemistry dengan pemain serial Arab Maklum 2 (Foto: Giffar/MPI)
A
A
A

BOGOR - Komika Ananta Rispo masuk dalam daftar pemain baru series Arab Maklum 2 yang tayang di Vision+. Rispo sendiri didapuk untuk memerankan tokoh Robert dalam series tersebut.

Menjadi pemain baru dalam series ini membuat Rispo memiliki cara untuk menyambung chemistry dengan para aktor dan aktris lainnya. Bahkan menurut Rispo, ia tidak butuh waktu lama untuk menyambungkan chemistrynya, karena sudah mengenal dekat dengan para pemain lain.

"Nggak ada (kesulitan menyambung chemistry) karena temen-temen kaya Vikri udah kenal lama, kaya Dawiyah udah ketemu Rachel juga, kita ketemu udah lama, syuting-syuting aja gitu," kata Rispo usai acara meet and greet series Arab Maklum 2 di Cibinong City Mall, Sabtu, 6 April 2024.

Ditambah, dirinya dengan para pemeran lainnya disatukan dalam satu tempat syuting selama satu bulan lamanya, sehingga chemistry semakin terjalin setiap harinya.

Vision+ Arab Maklum 2

Rispro ungkap cara bangun chemistry dengan pemain serial Arab Maklum 2 (Foto: Giffar/MPI)


"Pokoknya pas syuting satu bulan full di Bali bareng-bareng, ga ada kesulitan. Kesulitan paling di perjalanan, ke lokasi bisa 5 sampai 6 jam, terus sama angin karena kita di pantai terus syutingnya," ungkap Rispo.

Rispo melanjutkan, beradu akting dengan para aktor dan aktris dalam Arab Maklum 2, merupakan pengalaman yang menyenangkan dan menjadi kebanggaan bagi dirinya, karena seperti yang diketahui series Arab Maklum masuk dalam deretan series Indonesia yang laris dan banyak ditonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement