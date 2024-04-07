Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vikri Rahmat Pastikan Series Arab Maklum 2 Lebih Pecah dari Season Sebelumnya

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |05:08 WIB
Vikri Rahmat Pastikan Series Arab Maklum 2 Lebih <i>Pecah</i> dari Season Sebelumnya
Vikri Rahmat pastikan series Arab Maklum 2 lebih pecah dari season sebelumnya (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Vikri Rasta atau Vikri Rahmat tampil dalam series Arab Maklum 2 yang tayang di Vision+. Sebagai salah satu pemain, Vikri Rasta pun mengungkapkan perbedaan antara season satu dan dua series yang tayang di Vision+ itu.

Menurutnya, perbedaan yang paling signifikan adalah jalan cerita dari series ini. Bahkan Vikri memastikan jika series Arab Maklum 2 akan menyuguhkan cerita lebih seru, karena ceritanya yang di luar ekspektasi penonton.

"Perbedaannya lebih lucu, kalau pertama temanya Ramadhan puasa, tapi kalo season kedua (keluarga Arab itu) vacation di Bali," ucap pemeran Burhan itu, saat ditemui saat acara meet and greet pemain Arab Maklum 2 di Cibinong City Mall, Sabtu, 6 April 2024.

Vikri juga mengatakan, dalam proses syutingnya yang selama satu bulan di Pulau Dewata itu, mereka benar-benar tak memiliki batasan antara crew dan pemainnya. Oleh karenanya, pengerjaan series Arab Maklum season 2 tentu dianggap lebih mudah, terutama dalam menjaga kekompakan saat syuting.

Series Arab Maklum

Vikri Rahmat pastikan series Arab Maklum 2 lebih pecah dari season sebelumnya (Foto: MPI)

"Karena kita ga ada batasan sama pemain, crew. Gua rasa kalian harus tonton ini, karena berbeda dari yang lain, antara jokes-jokesnya juga," ungkap Vikri.

Vikri berharap pada season dua ini, series Arab Maklum 2 bisa membuat ledakan ekspektasi seperti pada season satu yang berhasil menyabet top ten series yang banyak ditonton di Indonesia.

"Di luar ekspektasi, jadi jumlah penonton terbanyak (season satu) mudah-mudahan hasilnya tetep bagus, di luar ekspektasi season pertama lagi," pungkasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement