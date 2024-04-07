Vikri Rahmat Pastikan Series Arab Maklum 2 Lebih Pecah dari Season Sebelumnya

BOGOR - Vikri Rasta atau Vikri Rahmat tampil dalam series Arab Maklum 2 yang tayang di Vision+. Sebagai salah satu pemain, Vikri Rasta pun mengungkapkan perbedaan antara season satu dan dua series yang tayang di Vision+ itu.

Menurutnya, perbedaan yang paling signifikan adalah jalan cerita dari series ini. Bahkan Vikri memastikan jika series Arab Maklum 2 akan menyuguhkan cerita lebih seru, karena ceritanya yang di luar ekspektasi penonton.

"Perbedaannya lebih lucu, kalau pertama temanya Ramadhan puasa, tapi kalo season kedua (keluarga Arab itu) vacation di Bali," ucap pemeran Burhan itu, saat ditemui saat acara meet and greet pemain Arab Maklum 2 di Cibinong City Mall, Sabtu, 6 April 2024.

Vikri juga mengatakan, dalam proses syutingnya yang selama satu bulan di Pulau Dewata itu, mereka benar-benar tak memiliki batasan antara crew dan pemainnya. Oleh karenanya, pengerjaan series Arab Maklum season 2 tentu dianggap lebih mudah, terutama dalam menjaga kekompakan saat syuting.

Vikri Rahmat pastikan series Arab Maklum 2 lebih pecah dari season sebelumnya (Foto: MPI)

"Karena kita ga ada batasan sama pemain, crew. Gua rasa kalian harus tonton ini, karena berbeda dari yang lain, antara jokes-jokesnya juga," ungkap Vikri.

Vikri berharap pada season dua ini, series Arab Maklum 2 bisa membuat ledakan ekspektasi seperti pada season satu yang berhasil menyabet top ten series yang banyak ditonton di Indonesia.

BACA JUGA: Ananta Rispo Jadi Tour Guide Keluarga Abah Mahmud dalam Arab Maklum 2

"Di luar ekspektasi, jadi jumlah penonton terbanyak (season satu) mudah-mudahan hasilnya tetep bagus, di luar ekspektasi season pertama lagi," pungkasnya.

(van)