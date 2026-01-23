Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Selebgram Lula Lahfah Meninggal Dunia

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |22:40 WIB
Kabar Duka, Selebgram Lula Lahfah Meninggal Dunia
Lula Lahfah
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Lula Lahfah dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Jumat (23/1/2026). Kabar itu santer beredar di media sosial. 

Isu ini beredar setelah akun Instagram @lulalahfa dibanjiri komentar netizen yang penasaran dengan kondisi Lula. 

Sejumlah kreator konten juga ikut mempertanyakan kabar duka tersebut, termasuk rapper Young Lex. 

Akan tetapi, pihak keluarga belum mengunggah pengumuman apapun mengenai kabar kepergian sang selebgram. 

Salah satu akun Instagram bernama @kimjennniiie bahkan membagikan surat kematian dari Lula Lahfah. 

Dalam surat itu, Lula dikabarkan meninggal dunia karena Henti Jantung. 

"Pada tanggal 23 Januari 2026, tepatnya pada pukul 19.20 (Lula Lahfah meninggal dunia) dikarenakan atau disebabkan oleh Henti Jantung/Hentu Nafas," demikian bunyi surat kematian Lula Lahfah yang dibagikan akun tersebut.

Halaman:
1 2
