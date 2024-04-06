Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vision+ Ngemall Mampir di Cibinong, Seru-seruan Bareng Cast Arab Maklum 2

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |21:44 WIB
Vision+ Ngemall Mampir di Cibinong, Seru-seruan Bareng Cast <i>Arab Maklum 2</i>
Vision+ Ngemall bareng cast Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAVision+ Ngemall kembali digelar di Cibinong City Mall, Bogor, Jawa Barat, pada 6 April 2024, pukul 16.00 WIB. Acara tersebut dimeriahkan para cast Arab Maklum 2, dari Dhawiyah Zaida, Ananta Rispo, Vikri Rasta, dan Rachel Patricia. 

Acara tersebut diisi dengan sesi talkshow bersama para cast di mana mereka berbagi cerita tentang pengalaman syuting Arab Maklum 2. Tak hanya itu, fans juga berpeluang bertemu, berdiskusi, dan foto bareng para pemain series tersebut. 

Tayang April ini, series Arab Maklum 2 berkisah tentang kehidupan keluarga Arab yang berlibur ke Bali. Di sana, akan ada banyak kejadian lucu dan menggelitik karena keluarga Abah Mahmud berusaha mempertahankan budaya mereka.

Jangan lupa juga untuk menonton Arab Maklum 2: Ahlan, Bali! di Vision+. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasinya lewat App Store dan Play Store di sini untuk merasakan pengalaman streaming terbaik atau akses laman www.visionplus.id

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
