Vision+ Ngemall Mampir di Cibinong, Seru-seruan Bareng Cast Arab Maklum 2

JAKARTA – Vision+ Ngemall kembali digelar di Cibinong City Mall, Bogor, Jawa Barat, pada 6 April 2024, pukul 16.00 WIB. Acara tersebut dimeriahkan para cast Arab Maklum 2, dari Dhawiyah Zaida, Ananta Rispo, Vikri Rasta, dan Rachel Patricia.

Acara tersebut diisi dengan sesi talkshow bersama para cast di mana mereka berbagi cerita tentang pengalaman syuting Arab Maklum 2. Tak hanya itu, fans juga berpeluang bertemu, berdiskusi, dan foto bareng para pemain series tersebut.

Tayang April ini, series Arab Maklum 2 berkisah tentang kehidupan keluarga Arab yang berlibur ke Bali. Di sana, akan ada banyak kejadian lucu dan menggelitik karena keluarga Abah Mahmud berusaha mempertahankan budaya mereka.

