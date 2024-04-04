Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 4 April 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |17:20 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 4 April 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 4 April 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 4 April 2024 berkisah tentang Raja yang berdiri di pinggir jalan tempat Rama kecelakaan. Dengan mata berkaca-kaca, dia menatap ke dasar jurang. 

Raja terus mengucap maaf dan menyebut dirinya sebagai pembunuh. Dia terus menyalahkan diri sendiri dan merasa begitu menyesal. Dia berpikir, seandainya tidak menghubungi Rama, tentu kecelakaan naas itu tak akan pernah terjadi. 

Di saat bersamaan, Arsy yang sedang berada di dalam mobil dengan Pak Jamal, kaget melihat Raja berada di pinggir jurang. Perempuan itu kemudian memutuskan turun dari mobil dan mendekati suaminya. 

Sementara itu, Raja yang seperti kehilangan tenaga hampir saja jatuh ke dalam jurang. Untung, Arsy langsung memeluknya dari belakang sambil mencoba menenangkan sang suami. 

