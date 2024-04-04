Advertisement
Sutradara Ungkap Makna Ondel-Ondel yang Sering Muncul di Film Dua Hati Biru

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |00:01 WIB
Sutradara Ungkap Makna Ondel-Ondel yang Sering Muncul di Film Dua Hati Biru
Alasan sutradara hadirkan ondel-ondel di film Dua Hati Biru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Film Dua Hati Biru akan segera tayang dengan mengangkat kelanjutan kisah dari keluarga kecil pemeran utama yaitu Bima dan Dara yang harus menjadi orangtua di usia yang masih sangat muda.

Selain diisi dengan berbagai konflik kehidupan rumah tangga muda yang lekat dengan sebagian besar orang, beberapa adegan dari film ini juga kerap kali menampilkan adanya kehadiran ondel-ondel.

ondel-ondel merupakan sebuah pertunjukan seni khas suku Betawi berbentuk layaknya boneka raksasa. ondel-ondel sendiri biasanya terbuat dari anyaman bambu dan dibalut kain yang berbentuk pakaian layaknya manusia.

Sutradara Ungkap Makna Ondel-Ondel yang Sering Muncul di Film Dua Hati Biru

Kemunculan ondel-ondel sudah muncul sejak film pertama yaitu Dua Garis Biru, ternyata di sekuel kedua ini juga terdapat beberapa scene yang memperlihatkan adanya ondel-ondel yang menggunakan busana serba biru.

Sutradara sekaligus penulis skenario film Dua Hati Biru, Gina S. Noer mengungkap bahwa kemunculan ondel-ondel ini bisa dimaknai secara berbeda-beda. Oleh karenanya ia memutuskan untuk membebaskan para penonton untuk menginterpretasikannya sendiri.

“Tapi kalau kehadiran ondel-ondel itu sih saya kembalikan lagi kepada para penonton ya,” kata Gina S. Noer dalam konferensi pers film Dua Hati Biru, di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2024).

Kalau menurut Gina S. Noer sendiri, dirinya hanya karena ingin saja memasukan unsur ondel-ondel di dalam film ini.

Halaman:
1 2
