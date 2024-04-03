Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film John Wick 2, Keanu Reeves dan Misi yang Tak Terbayangkan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film John Wick 2, Keanu Reeves dan Misi yang Tak Terbayangkan
Sinopsis Film John Wick 2 (Foto: Ist)
JAKARTA - Sinopsis film John Wick 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. John Wick: Chapter 2 adalah film aksi thriller neo-noir Amerika 2017 yang disutradarai oleh Chad Stahelski dan ditulis oleh Derek Kolstad.

Film ini dibintangi oleh Keanu Reeves sebagai tokoh utama, bersama dengan Common, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Ruby Rose, Lance Reddick, Peter Stormare, Bridget Moynahan, Franco Nero, John Leguizamo, dan Ian McShane.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 89% berdasarkan 274 ulasan dan rating rata-rata 7.40/10.

 BACA JUGA:

Sinopsis Film John Wick 2

John Wick mengambil kembali Ford Mustang miliknya yang dicuri oleh Abram Tarasov, saudara almarhum Viggo. Wick menghabisi orang-orang Tarasov dalam serangan kekerasan yang merusak Mustang tetapi membiarkan Tarasov hidup di bawah janji perdamaian dan pulang ke rumah. Wick membawa Mustang-nya untuk diperbaiki oleh pemilik bengkel potong Aurelio.

Sinopsis Film John Wick 2, Keanu Reeves dan Misi yang Tak Terbayangkan

John dikunjungi oleh bos kejahatan Camorra Santino D'Antonio, yang mengingatkannya bahwa dia membantu John menyelesaikan "tugas yang mustahil," yang memungkinkan John pensiun dan menikahi Helen. Sebagai imbalannya, John bersumpah dengan "penanda," sebuah sumpah yang tak tergoyahkan yang disimbolkan oleh medali "sumpah darah."

Santino menyerahkan penanda untuk menuntut layanan dari John, yang menolak, jadi Santino membalas dengan menghancurkan rumah John dengan peluncur granat. John selamat dan pergi ke Hotel Continental di New York City. Winston mengingatkan bahwa jika dia menolak penanda, dia akan melanggar salah satu dari dua aturan tak tergoyahkan dunia bawah tanah: tidak membunuh di tanah Continental dan menghormati setiap penanda. John dengan enggan menerima komitmen tersebut dan bertemu dengan Santino, yang memberinya tugas untuk membunuh adik perempuannya, Gianna, agar dia bisa mengklaim kursinya di "High Table," sebuah dewan dari dua belas bos kejahatan tingkat tinggi. Santino mengirim Ares, penjaga tubuhnya yang bisu, untuk mengawasi misi John.

Di Roma, Italia, John menyusup ke kembalinya Gianna, menghadapinya di ruang ganti. Menghadapi kematian pasti, Gianna memilih untuk menggorok pergelangan tangannya. Saat Gianna meninggal, John menembaknya di kepala untuk mengakhiri penderitaannya dan memenuhi penanda. Ketika John pergi, penjaga tubuh Gianna, Cassian, mengenalinya, menyadari bahwa dia dikirim untuk membunuh Gianna, dan menyerangnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
