Sinopsis Film It, Monster Badut Pemburu Bocil

JAKARTA - Sinopsis film It akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. It adalah film horor supernatural Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Andy Muschietti dan ditulis oleh Chase Palmer, Cary Fukunaga, dan Gary Dauberman.

Film ini dibintangi oleh Jaeden Lieberher dan Bill Skarsgård sebagai peran utama, dengan Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Nicholas Hamilton, dan Jackson Robert Scott tampil dalam peran pendukung.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan rating persetujuan sebesar 86% berdasarkan 388 ulasan, dengan rata-rata rating 7.30/10.

Sinopsis Film It

Pada Juni 1989, Bill dan teman-temannya Richie Tozier, Eddie Kaspbrak, dan Stan Uris berurusan dengan penjahat yang lebih tua, Henry Bowers, Belch Huggins, Patrick Hockstetter, dan Victor Criss. Bill, masih dihantui oleh hilangnya Georgie, menghitung bahwa mayat saudaranya mungkin telah terseret ke rawa-rawa yang disebut The Barrens. Dia merekrut teman-temannya untuk menyelidiki, percaya bahwa Georgie mungkin masih hidup.

Ben Hanscom, salah satu teman sekelas baru Bill, mengetahui bahwa tragedi tak terjelaskan dan kejadian hilangnya anak-anak telah menghantui kota itu selama berabad-abad. Diburu oleh geng Bowers, Ben melarikan diri ke The Barrens dan bertemu dengan grup Bill. Mereka menemukan sepatu kets seorang gadis yang hilang bernama Betty Ripsom, sementara Patrick dibunuh oleh Pennywise saat mencari Ben di saluran pembuangan.

Beverly Marsh, seorang gadis yang dibully karena dugaan pergaulannya, juga bergabung dengan grup tersebut; baik Bill maupun Ben memiliki perasaan untuknya. Kemudian, grup tersebut berteman dengan yatim piatu Mike Hanlon setelah menyelamatkannya dari Bowers. Setiap anggota grup telah mengalami manifestasi menakutkan dari badut yang sama yang menyerang Georgie: seorang anak laki-laki tak berkepala (Ben), wastafel yang memuntahkan darah yang hanya bisa dilihat oleh anak-anak (Beverly), seorang penderita kusta yang sakit dan membusuk (Eddie), sebuah lukisan mengerikan yang hidup (Stan), orang tua Mike yang terbakar hidup-hidup (Mike), dan hantu menakutkan dari Georgie (Bill).