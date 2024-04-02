Sinopsis Film Godzilla 2014

JAKARTA - Sinopsis film Godzilla akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Godzilla adalah film monster Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Gareth Edwards. Diproduksi oleh Legendary Pictures dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures, film ini merupakan reboot dari waralaba Godzilla milik Toho Co., Ltd., dan merupakan film pertama dalam MonsterVerse.

Film ini dibintangi oleh Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn, dan Bryan Cranston. Dalam film ini, seorang prajurit Amerika mencoba untuk kembali ke keluarganya sambil terjebak dalam pertikaian kuno antara Godzilla dan dua monster parasit yang dikenal sebagai MUTO.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 76% dari 330 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 6,7/10.

Sinopsis Film Godzilla 2014

Pada tahun 1954, Godzilla, predator alfa prasejarah, diseret ke Bikini Atoll dalam upaya untuk membunuhnya dengan bom nuklir. Pada tahun 1999, ilmuwan Monarch Ishiro Serizawa dan Vivienne Graham menyelidiki kerangka monster yang mirip dengan Godzilla di sebuah gua yang terungkap oleh tambang uranium yang runtuh di Filipina.

Mereka juga menemukan dua spora raksasa, satu dalam keadaan dorman dan satu yang sudah menetas, bersama dengan jejak yang menuju ke laut. Di Jepang, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Janjira mengalami aktivitas seismik yang tidak biasa. Supervisor Joe Brody mengirimkan istrinya, Sandra, untuk memimpin tim teknisi ke dalam reaktor. Gempa merusak reaktor, memaksa Joe untuk menutup pintu reaktor sebelum Sandra dan timnya bisa melarikan diri sementara pabrik itu runtuh.

Lima belas tahun kemudian, putra Joe dan Sandra, Ford, seorang perwira Angkatan Laut AS, kembali dari tugasnya kepada istrinya, Elle, dan putranya, Sam, di San Francisco. Namun, dia harus segera berangkat ke Jepang setelah Joe ditahan karena masuk tanpa izin ke zona karantina Janjira. Joe bertekad untuk mencari tahu penyebab bencana nuklir tersebut dan meyakinkan Ford untuk menemaninya mengambil data penting dari rumah lama mereka. Mereka mengetahui bahwa zona tersebut tidak terkontaminasi dan mengambil data tersebut tetapi mereka ditemukan dan dibawa ke fasilitas di reruntuhan pabrik. Fasilitas tersebut menyembunyikan kepompong besar yang telah memakan reaktor pabrik selama 15 tahun dan mengeluarkan pulsa elektromagnetik intens dari waktu ke waktu. Seekor makhluk serangga raksasa dengan sayap muncul dari kepompong dan melarikan diri, menghancurkan fasilitas itu. Joe terluka parah dan kemudian meninggal. Insiden tersebut dilaporkan secara publik sebagai gempa bumi.

Serizawa dan Graham bergabung dengan pasukan tugas Angkatan Laut AS yang dipimpin oleh Laksamana William Stenz untuk mencari makhluk tersebut, yang disebut "MUTO" (Massive Unidentified Terrestrial Organism). Serizawa dan Graham mengungkapkan kepada Ford bahwa ekspedisi laut dalam tahun 1954 membangunkan Godzilla.

Uji nuklir pada tahun 1950-an adalah upaya untuk membunuhnya; ketika itu tidak berhasil, Proyek Monarch didirikan untuk mempelajari secara rahasia Godzilla dan monster serupa. Mereka juga menjelaskan bahwa MUTO menyebabkan bencana nuklir di Janjira. Ford mengungkapkan bahwa Joe telah memantau sinyal ecolocation yang menunjukkan bahwa MUTO sedang berkomunikasi dengan sesuatu, diduga Godzilla.

MUTO menyerang kapal selam Rusia dan menjatuhkannya di O'ahu untuk memakan material nuklirnya. Godzilla tiba, menyebabkan tsunami di Honolulu, dan sebentar bertarung dengan MUTO sampai melarikan diri. Serizawa menyimpulkan bahwa Godzilla hanya mendengarkan karena MUTO sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang lain, mendorong militer untuk menyelidiki spora lain yang disimpan di tempat pembuangan limbah nuklir Yucca Mountain di Nevada. Namun, MUTO kedua, yang lebih besar dan tanpa sayap, sudah muncul dan menyerang Las Vegas. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa itu adalah betina dan adalah dengan apa yang jantan berkomunikasi, sinyal mereka adalah panggilan kawin.

BACA JUGA: