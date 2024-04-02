Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 3 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 3 April 2024 berkisah tentang Roy yang terus meminta Maesaroh menjauhi Mujidin. Namun permintaan itu, ditolak mentah-mentah oleh perempuan tersebut.

Maesaroh justru memanfaatkan momen itu untuk memengaruhi Roy agar mau membuka hatinya untuk Mujidin. Di lain pihak, Mujidin mengisi kajian di mushola usai salat subuh. Namun saat wudhu, tak sengaja dompetnya jatuh.

BACA JUGA: Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 2 April 2024

Dompet itu kemudian ditemukan oleh Adit yang melihat sekilas KTP Mujidin yang mengintip dari balik dompetnya. Ternyata, nama asli pria itu adalah Agus Mujidin. Adit kemudian menyerahkan kembali dompet tersebut kepada Mujidin.

Sementara itu, Mujidin mulai mendekati Syamsul dan mengatakan pria itu sangat cocok dengan Diana. Mujidin kemudian menemui Junaedi dengan tujuan melamar Diana untuk Syamsul.

Hal itu membuat Junaedi kesal dan menganggap Syamsul tidak gentle. Diana kemudian menghubungi Syamsul dan mempertanyakan alasannya melamar melalui orang lain. Pertanyaan Diana itu membuat Syamsul terkejut.

Di sisi lain, Roy meminta bantuan pada Etty dan Syamsul untuk mencegah Maesaroh semakin dekat pada Mujidin. Dia masih bersisikuh jika Mujidin adalah seorang penipu. Roy dan Syamsul pun kembali melakukan penyelidikan dengan menemui Seno.

Setibanya di rumah Seno, Roy dan Syamsul bertemu nenek temannya itu. Mereka melihat sang nenek stres karena dimanfaatkan Mujidin. Kondisi nenek Seno membuat Roy dan Syamsul menjadi iba.