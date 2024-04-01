Advertisement
HOT GOSSIP

Potret Manis Ayu Ting Ting Bersama Muhammad Fardhana : Ramadhan Penuh Cinta

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |00:01 WIB
JAKARTA - Ayu Ting Ting akhirnya bisa melepas kerinduan pada tunangannya, Muhammad Fardhana. Pasalnya, mereka sempat menjalani LDR alias hubungan jarak jauh setelah resmi bertunangan.

Pria yang akrab disapa Dana itu tergabung dalam Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonis 509/Balawara Yudha Tahun 2024 dan ditempatkan di distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua.

Beberapa waktu lalu, momen pertemuan mereka pun menjadi sorotan. Mereka bertemu bersama keluarga masing-masing untuk berbuka puasa bersama.

Momen pertemuan itu pun akhirnya diunggah pasangan yang tengah kasmaran tersebut di akun Instagram pribadi masing-masing.

Pelantun Alamat Palsu itu tampak mengenakan dress panjang lengan pendek warna beige yang serasi dengan kemeja yang dipakai calon suaminya. Dana tampak melengkapi penampilannya dengan peci.

Ayu Ting Ting dan Dana duduk bersama dengan tangan yang saling menggenggam. Mereka tampak tersenyum semringah ke arah kamera.

"Ramadhan penuh cinta," tulis Ayu Ting Ting dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @ayutingting92, Senin (1/4/2024).

Sementara itu, Dana juga mengunggah foto di momen yang sama hanya saja ekspresi keduanya berbeda dan difoto dari jarak yang lebih dekat.

"Ramadhan Kareem. May Allah fills your heart with peace, serenity, happiness, and faith," tulis Dana dikutip dari akun instagram @derazala, Senin (1/4/2024).

Sebagaimana diketahui, Ayu Ting Ting dan Dana telah melangsungkan pertunangan pada 4 Februari lalu. Pernikahan keduanya nampaknya akan dilangsungkan setelah Dana selesai menjalani tugas negara.

