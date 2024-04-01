Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 2 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 2 April 2024 berkisah tentang Roy yang mengetahui ibunya, Maesaroh menjadi korban penipuan Mujidin.

Roy kemudian meminta bantuan Syamsul untuk mencegah Maesaroh memberikan investasi lebih besar untuk Mujidin. Di saat bersamaan, gosip tentang Mujidin melakukan penipuan sudah tersebar di seluruh kampung.

Broto, Iis, Juju, Denok, Udin, dan Salamah pun mendatangi kontrakan Mujidin dan meminta uang mereka kembali. Maesaroh yang tahu jika Mujidin didemo warga langsung membelanya.

Melihat reaksi Maesaroh, Mujidin yang awalnya panik dan ingin kabur pun berlagak tenang. Warga pun menunggu momen yang tepat untuk menangkap Mujidin dan menyeretnya ke kantor polisi atas tuduhan penipuan.

Di lain pihak, Roy yang yakin Mujidin adalah seorang penipu pun meminta bantuan Syamsul dan Diana. Beruntung keduanya bersedia membantu Roy dan menyelidiki kemungkinan Mujidin seorang penipu.

Sementara Mujidin masih berusaha menenangkan massa dan berjanji mengembalikan uang investasi mereka dengan memberikan uang Rp500.000. Hal itu membuat Seno, Roy, Syamsul, dan Diana sulit untuk memperkarakan Mujidin karena pria itu dibela warga.

Mujidin yang melihat Syamsul bergabung dengan Roy pun berusaha memengaruhi pria tersebut. Sementara Roy meminta Maesaroh menjauhi Mujidin namun ditolak mentah-mentah oleh perempuan itu.