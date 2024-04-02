Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 2 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 2 April 2024 bercerita tentang Raja yang berniat mendatangi kantor polisi. Sebelum berangkat, dia sempat berpamitan kepada Rani yang membuat perempuan itu kaget.

Namun, Rani mencoba tenang agar Raja tidak curiga dan mengizinkan pria itu pergi. Rani kemudian menghubungi Dimas dan memberi tahu Raja akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan orang misterius yang menyelinap masuk ke kamar Arsy.

BACA JUGA: Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 1 April 2024

Mendengar perkataan Rani tersebut, Dimas tampak tak peduli. Karena dia tak merasa terkait dengan orang tersebut. Dia bahkan mengatakan, jika ada orang yang akan diburu polisi akibat keberadaan sosok misterius itu adalah Rani bukan dirinya.

Rani yang kesal pun mengancam Dimas dengan mengatakan jika dirinya ketahuan maka pria itu juga akan rugi. Pasalnya, Raja akan menjauhi Rani dan semakin dekat dengan istrinya, Arsy.

Rani juga menyebut Dimas sebagai pengecut karena tidak berani naik ke bus untuk menolong Arsy. Padahal, pria itu selalu mendengung-dengungkan cintanya untuk istri Raja tersebut.

Dimas pun terprovokasi dengan kata-kata Rani. Perempuan itu meminta Dimas untuk membuktikan rasa cintanya kepada Arsy dengan menghalangi niat Raja melaporkan sosok misterius yang menyelinap ke kamar Arsy.

Kelanjutan kisah Aku Mencintaimu karena Allah, dapat Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 19.00 WIB.