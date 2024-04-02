Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 2 April 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |16:31 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 2 April 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 2 April 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 2 April 2024 bercerita tentang Raja yang berniat mendatangi kantor polisi. Sebelum berangkat, dia sempat berpamitan kepada Rani yang membuat perempuan itu kaget. 

Namun, Rani mencoba tenang agar Raja tidak curiga dan mengizinkan pria itu pergi. Rani kemudian menghubungi Dimas dan memberi tahu Raja akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan orang misterius yang menyelinap masuk ke kamar Arsy.

Mendengar perkataan Rani tersebut, Dimas tampak tak peduli. Karena dia tak merasa terkait dengan orang tersebut. Dia bahkan mengatakan, jika ada orang yang akan diburu polisi akibat keberadaan sosok misterius itu adalah Rani bukan dirinya. 

Rani yang kesal pun mengancam Dimas dengan mengatakan jika dirinya ketahuan maka pria itu juga akan rugi. Pasalnya, Raja akan menjauhi Rani dan semakin dekat dengan istrinya, Arsy. 

Rani juga menyebut Dimas sebagai pengecut karena tidak berani naik ke bus untuk menolong Arsy. Padahal, pria itu selalu mendengung-dengungkan cintanya untuk istri Raja tersebut. 

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)

Dimas pun terprovokasi dengan kata-kata Rani. Perempuan itu meminta Dimas untuk membuktikan rasa cintanya kepada Arsy dengan menghalangi niat Raja melaporkan sosok misterius yang menyelinap ke kamar Arsy. 

Kelanjutan kisah Aku Mencintaimu karena Allah, dapat Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 19.00 WIB. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement