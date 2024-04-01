Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 1 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 1 April 2024 bercerita tentang Raja yang berpamitan pada Arsy saat akan berangkat ke kantor. Dia sempat bertanya, apa Arsy tahu ada orang lain yang masuk ke kamarnya di rumah sakit.

Arsy yang bingung dengan pertanyaan sang suami menjawab hanya Iqbal, Irwandi, Dahlia, dan Diaz, yang menjenguknya ke rumah sakit. Jawaban itu membuat Raja berpikir, istrinya tak tahu apa-apa soal Dimas dan pria yang ada di CCTV.

Namun pertanyaan Raja itu berhasil membuat Arsy penasaran sosok ‘orang lain’ yang dimaksud Raja. Sementara itu, Raja tiba-tiba muncul membuat Rani yang sedang minum obat kontraksi menjadi kaget.

Raja yang melihat Rani meminum obat langsung menanyakan obat apa yang Rani sedang minum. Rani yang kebingungan langsung memberikan alibi bahwa obat yang diminum adalah obat sakit ginjal.

Rani kemudian menangis dan mengatakan kepada Raja tak tahu sampai berapa lama dia akan bertahan hidup. Alasan itu yang membuat Rani ingin segera menikah dengan Raja. Mendengar perkataan Rani itu, Raja pun terenyuh dan berusaha menghiburnya.

Raja kemudian berjanji akan menemani Rani sampai sembuh. Dua juga memaksa untuk menemani kekasihnya itu ke rumah sakit. Rani yang panik dengan perubahan sikap Raja pun berkeras ke rumah sakit sendiri.

Namun Raja mengaku, merasa bersalah kepada Rani karena lebih fokus mengungkap sosok pria misterius yang masuk ke kamar Arsy. Raja juga penasaran dengan keberadaan Dimas yang seakan menghilang.