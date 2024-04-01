Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 31 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 31 Maret 2024 bercerita tentang Dimas yang datang melabrak Rani. Perempuan itu berusaha menyakiti Arsy dengan mengirimkan beberapa orang suruhan ke rumah sakit.

Rani tak memedulikan kata-kata Dimas yang mengancam akan melaporkannya ke polisi. Dimas tahu, motif Rani ingin menyingkirkan Arsy adalah karena saat ini dia tengah hamil. Mendengar ancaman Dimas, Rani hanya tertawa.

Dia menantang balik pria tersebut dengan mengatakan jika Raja tahu kehamilannya maka pria itu akan semakin dekat dengan Arsy. Apakah hal itu yang diinginkan Dimas? Kata-kata Rani membuat Dimas sadar belum siap kehilangan Arsy.

Saat Dimas dan Rani bicara, Raja berjalan masuk ke ruangan yang sama. Hal itu membuat keduanya panik. Tonton selengkapnya Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 19.00 WIB.

