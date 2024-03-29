Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Cinema Glory

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |16:22 WIB
Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Cinema Glory
Kiko and Friends (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa yang keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema "Cinemay Glory" yang layak untuk dinantikan.

Kiko sedang memerankan peran seorang anak desa yang miskin, berlawanan peran dengan Nick, seorang aktor dari kota Asri yang sangat sombong. Meskipun Kiko sudah mahir dalam perannya, Nick masih meragukan kemampuan aktingnya. Ayah Nick berusaha menjalin hubungan baik antara mereka agar dapat lebih memahami cerita film yang sedang diproduksi. Oleh karena itu, sutradara memutuskan agar mereka tinggal bersama selama dua hari agar Nick dapat merasakan peran yang sedang dimainkannya. Akhirnya, Nick tinggal bersama Kiko, tetapi kegiatan mereka diganggu oleh kedatangan Karkus dan Pupus. Apa langkah yang akan diambil oleh Kiko? Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Cinema Glory

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru! “Cinemay Glory” 31 Maret 2024, Jam 08.00 WIB di RCTI.

Kiko juga tayang setiap hari Sabtu Pukul 10.30 WIB dan setiap hari Minggu Pukul 09.00 WIB di MNCTV.

Kiko produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/598/3068405/kiko_in_the_deep_sea-zjLu_large.jpg
Film Kiko In The Deep Sea Tayang di 65 bioskop Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/598/3065976/animasi_kiko-ybs3_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Path To Peace, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/598/3062793/serial_animasi_kiko-KeSZ_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060134/pengunjung_cilik_imkids_2024_menari_dan_nyanyi_bareng_kiko_dan_lola-wsh1_large.jpg
Pengunjung Cilik IMKIDS 2024 Menari dan Nyanyi Bareng Kiko dan Lola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/598/3059952/animasi_kiko_episode_click_buy_smile-pRys_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/598/3047263/kiko_in_the_deep_sea-pU5w_large.jpg
MNCTV Kembali Tayangkan Petulangan Seru KIKO in the Deep Sea
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement