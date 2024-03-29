Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Cinema Glory

JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa yang keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema "Cinemay Glory" yang layak untuk dinantikan.

Kiko sedang memerankan peran seorang anak desa yang miskin, berlawanan peran dengan Nick, seorang aktor dari kota Asri yang sangat sombong. Meskipun Kiko sudah mahir dalam perannya, Nick masih meragukan kemampuan aktingnya. Ayah Nick berusaha menjalin hubungan baik antara mereka agar dapat lebih memahami cerita film yang sedang diproduksi. Oleh karena itu, sutradara memutuskan agar mereka tinggal bersama selama dua hari agar Nick dapat merasakan peran yang sedang dimainkannya. Akhirnya, Nick tinggal bersama Kiko, tetapi kegiatan mereka diganggu oleh kedatangan Karkus dan Pupus. Apa langkah yang akan diambil oleh Kiko? Apa yang akan terjadi selanjutnya?

BACA JUGA: Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Strings of Creativity

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru! “Cinemay Glory” 31 Maret 2024, Jam 08.00 WIB di RCTI.

Kiko juga tayang setiap hari Sabtu Pukul 10.30 WIB dan setiap hari Minggu Pukul 09.00 WIB di MNCTV.

Kiko produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

BACA JUGA: