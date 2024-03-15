Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama KIKO di Episode Sleep Tight, Dream Bright hanya di RCTI

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |12:15 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO di Episode Sleep Tight, Dream Bright hanya di RCTI
Serial animasi KIKO. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan serial animasi KIKO episode Sleep Tight, Dream Bright. Berikut bocoran episodenya. 

Kiko, Poli, Lola, dan Patino datang ke Kota Asri dan kaget saat menyaksikan warga tergeletak lemas akibat tragedi donat. Ketika Kiko berusaha mengungkap misteri di balik insiden tersebut, Karkus datang membawa berita mengejutkan. 

Dia mengungkapkan, insiden itu bermula dari donat buatannya yang tanpa sengaja terkontaminasi plankton merah berbahaya. Di lain pihak, TingTing berusaha mencari solusi untuk mengatasi krisis tersebut.

Memanfaatkan kecanggihan teknologi, Ting Ting berusaha menyembuhkan para korban. Lalu apa yang akan dilakukan Kiko untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 

Karena itu, jangan lewatkan serial animasi Kiko episode Sleep Tight, Dream Bright di RCTI, pada Minggu (17/3/2024), pukul 08.00 WIB. Serial animasi ini juga tayang di MNCTV, setiap Sabtu pukul 10.30 WIB dan Minggu pukul 09.30 WIB. 

Produk animasi MNC Animation ini tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, namun juga pesan moral tentang persahabatan, kebenaran, pengorbanan, dan perjuangan. Anda juga menonton animasi KIKO lewat aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.*

(SIS)

