Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Strings of Creativity

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan serial animasi KIKO episode Strings of Creativity. Berikut bocoran episodenya.

Terjadi serangkaian kejadian aneh di Kota Asri. Tanpa peringatan, barang-barang menghilang secara misterius dan sudut-sudut rumah meninggalkan jejak kekacauan yang sulit dijelaskan.

Warga pun ramai mengeluhkan permasalahan tersebut kepada Kiko dan Patino, dua sosok yang dianggap mampu memecahkan misteri tersebut. Di tengah kekacauan tersebut, Buba muncul dan menambah masalah.

Dia merusak makanan yang dibeli Patino yang membuat Karkus dan Pupus turun tangan. Di lain pihak, Kiko dan Patino sepakat untuk menyelidiki lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di Kota Asri.