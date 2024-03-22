Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Strings of Creativity

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:33 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO dalam <i>Episode Strings of Creativity</i>
Episode Strings of Creativity animasi KIKO tayang di RCTI, pada 24 Maret 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan serial animasi KIKO episode Strings of Creativity. Berikut bocoran episodenya. 

Terjadi serangkaian kejadian aneh di Kota Asri. Tanpa peringatan, barang-barang menghilang secara misterius dan sudut-sudut rumah meninggalkan jejak kekacauan yang sulit dijelaskan.

Warga pun ramai mengeluhkan permasalahan tersebut kepada Kiko dan Patino, dua sosok yang dianggap mampu memecahkan misteri tersebut. Di tengah kekacauan tersebut, Buba muncul dan menambah masalah. 

Dia merusak makanan yang dibeli Patino yang membuat Karkus dan Pupus turun tangan. Di lain pihak, Kiko dan Patino sepakat untuk menyelidiki lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di Kota Asri. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/598/3068405/kiko_in_the_deep_sea-zjLu_large.jpg
Film Kiko In The Deep Sea Tayang di 65 bioskop Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/598/3065976/animasi_kiko-ybs3_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Path To Peace, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/598/3062793/serial_animasi_kiko-KeSZ_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060134/pengunjung_cilik_imkids_2024_menari_dan_nyanyi_bareng_kiko_dan_lola-wsh1_large.jpg
Pengunjung Cilik IMKIDS 2024 Menari dan Nyanyi Bareng Kiko dan Lola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/598/3059952/animasi_kiko_episode_click_buy_smile-pRys_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/598/3047263/kiko_in_the_deep_sea-pU5w_large.jpg
MNCTV Kembali Tayangkan Petulangan Seru KIKO in the Deep Sea
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement