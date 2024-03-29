Meriahkan Meet and Greet RCTI di Makassar

JAKARTA - Hadirkan banyak sinetron baru di bulan Ramadhan, Sinetron Layar Drama RCTI seperti Cinta Berakhir Bahagia, TKP Para Wali dan Cinta Tanpa Karena sukses mencuri perhatian masyarakat pecinta sinetron televisi. Kini RCTI memanjakan para penonton setia Layar Drama RCTI dengan menghadirkan Meet & Greet yang akan digelar di kota Makassar pada Sabtu 30 Maret 2024.

Meet & Greet yang akan di gelar di Phinisi Point Mall ini akan menghadirkan para pemain sinetron Cinta Berakhir Bahagia yaitu Rendy John dan Laura Moane. Tak hanya itu, pemain sinetron TKP Para Wali, Agoye Mahendra dan Dania Salsabila juga pemain sinetron Cinta Tanpa Karena Achmad Megantara akan turut meramaikan Meet & Greet di Makassar.

Selain Meet & Greet dengan pemain Layar Drama RCTI, akan hadir juga penampilan musik dari TOP 3 X factor Indonesia yaitu Kris Tomahu, Princessa Alicia dan Peter Holly yang siap menghibur masyarakat Makassar dengan suara khasnya. Akan ada banyak keseruan lainnya mulai dari chit chat, games hingga challenge bersama para pemain sinetron Cinta Berakhir Bahagia, TKP Para Wali dan Cinta Tanpa Karena. Tak hanya itu, ada quiz berhadiah dan juga doorprize tentunya.

Ikuti keseruan serta kemeriahan Meet & Greet pemain sinetron Cinta Berakhir Bahagia, TKP Para Wali, Cinta Tanpa Karena dan TOP 3 X Factor Indonesia Sabtu 30 Maret 2024 pukul 14.30 WITA secara langsung di Atrium Tokyo Phinisi Point, Jl. Metro Tj. Bunga No.2, Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar. Untuk warga Makassar, jangan sampai ketinggalan ya! Acara ini gratis tanpa biaya apapun!