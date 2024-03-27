10 Artis Indonesia Berbeda Agama dengan Saudara Kandung

Artis Indonesia berbeda agama dengan saudara kandung. (Foto: Shandy Aulia bersama ayah dan kakak-kakaknya/Instagram/@shandyaulia)

JAKARTA - Deretan artis Indonesia berbeda agama dengan saudara kandung. Hal tersebut terjadi karena sebagian dari mereka berpindah keyakinan dan sebagian lagi karena kondisi keluarga yang memang berbeda agama.

Meski berbeda, namun hubungan kakak beradik ini tetap akrab dan harmonis. Siapa saja deretan artis Indonesia berbeda agama dengan saudara kandung? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Shandy Aulia

Shandy Aulia lahir sebagai anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Elsye Dopong yang seorang nasrani dan Kemal Yusuf Effendy penganut Islam. Ibu satu anak ini mengaku, belajar Kristen dan Islam saat masih kecil. Dia bahkan menjalankan salat saat masih anak-anak.

Setelah orangtuanya bercerai, Shandy Aulia berada di bawah pengasuhan sang ibu dan memilih Kristen sebagai keyakinannya. “Ketika berusia 17 tahun, aku memilih Kristen dan bilang ke Papa ini (Kristen) keyakinan yang aku pilih,” ujarnya dalam channel YouTube pribadinya, pada 11 September 2020.

2.Sultan Djorghi

Seperti Shandy Aulia, Thomas dan Sultan Djorghi ternyata juga lahir di keluarga beda agama. Ayahnya, Thomas Patrick Djorghi merupakan penganut Katolik, sementara sang ibu Wangi Joda merupakan seorang muslimah.

Kedua kakak beradik ini tumbuh dalam iman Katolik, namun Sultan memutuskan menjadi mualaf saat masih SMA. Hatinya tergerak memilih Islam setelah mendengar suara adzan yang mampu membantunya tertidur lelap.

3.Melly Goeslaw

Penyanyi Melly Goeslaw juga lahir dari orangtua berbeda agama. Ayahnya, Melky Goeslaw yang seorang penyanyi senior beragama Kristen. Sementara ibunya, Ersi Sukaesih merupakan seorang muslimah.

Melly yang menganut agama Islam sejak lahir, berbeda agama dengan saudara-saudaranya. Meski begitu, Melly memiliki hubungan yang baik dengan kakak dan adiknya. Bahkan ketika sang adik, Shanty Yuliet Goeslaw meninggal dunia pada 18 Maret 2024, dia mengantarkan hingga pemakaman.

4.Ari Wibowo

Ira dan Ari Wibowo lahir di keluarga beda negara dan beda agama. Ayah mereka, H. Wibowo Wirjodiprojo merupakan veteran perang beragama Islam. Sementara sang ibu, Sibylle Ollman berasal dari Jerman dan beragama Kristen. Kakak beradik ini sebenarnya menganut agama Islam sejak lahir.

Ari dalam wawancaranya dengan Daniel Mananta mengaku, mengenal Tuhan saat masih bermukim di Jerman. Kala itu, Ari yang masih berusia 9 tahun mengikuti sebuah ibadah di gereja Katolik dan menerima komuni, sesuatu yang tak seharusnya dia terima.

Namun saat itulah dia mendengar suara Tuhan yang berkata, “Ikut sujud menyembah. Ikut Berdoa.” Sang aktor kemudian resmi pindah agama dan menganut agama Kristen pada usia 10 tahun.