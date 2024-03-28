Biodata dan Agama Sandra Dewi, Artis yang Disorot Gegara Suaminya Jadi Tersangka Kasus Korupsi

JAKARTA - Biodata dan Agama Sandra Dewi menjadi sorotan netizen sejak Rabu, 27 Maret kemarin. Pasalnya, Harvey Moeis yang merupakan suaminya, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Penetapan Harvey Moeis sebagai tersangka jelas berimbas pada Sandra Dewi. Bahkan akun Instagramnya, @sandradewi88 langsung diserbu netizen.

Diketahui, Sandra Dewi memang sudah mematikan kolom komentar dan membatasi beberapa unggahan terakhirnya. Namun, netizen tetap bisa menyerangnya di salah satu unggahan yang dibagikan empat hari lalu.

Memiliki nama lengkap Monica Nicholle Sandra Dewi Gunawan Basri, Sandra diketahui lahir di Pangkal Pinang, pada 8 Agustus 1983, dan kini usianya genap 38 tahun. Menganut agama Kristen, Sandra Dewi merupakan lulusan London School of Public Relation.

Sejak kecil, Sandra Dewi menjuarai beberapa kompetisi dan festival fashion show dan menyanyi di tingkat sekolah dan tingkat kota.

Biodata dan Agama Sandra Dewi (Foto: Instagram/sandradewi88)





Sebelum menjadi istri dari Harvey Moeis, Sandra Dewi sudah dikenal publik karena terjun ke dunia hiburan sejak awal tahun 2000an dengan mengikuti pemilihan Miss Enchanteur dan duta pariwisata Jakarta Barat. Namun, Sandra Dewi memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya.

Dia diketahui kembali masuk ke dunia hiburan saat mengikuti Fun Fearless Female Majalah Cosmopolitan pada 2006. Pada 2007, ia pun memulai debut aktingnya dengan bermain di film Quickie Express (2007) dan sukses melambungkan namanya di dunia hiburan. Lalu, Sandra Dewi kemudian semakin melebarkan sayapnya di dunia seni peran dengan berperan dalam sinetron Cinta Indah.

Kehidupan asmara Sandra Dewi tak banyak diketahui publik. Salah satu yang pernah terungkap adalah saat Sandra Dewi dikabarkan menjalin hubungan dengan Reino Barack yang kandas ditengah jalan. Ia juga sempat dekat dengan Denny Sumargo hingga Donnie eks Ada Band.

Sandra Dewi sempat menjadi sorotan ketika akhirnya melabuhkan hatinya pada sosok pengusaha Harvey Moeis. Menikah di usia 33 tahun, Sandra Dewi dipinang oleh pria yang dikenal tajir melintir dimana merupakan seorang pengusaha tambang yang sukses.