Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 27 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 27 Maret 2024 bercerita tentang hari wisuda Diana. Saat hendak berangkat ke acara wisuda, Mujidin datang dengan harapan bisa bertemu Laras.

Syamsul yang awalnya khawatir Junaedi marah, terpaksa mengajak Mujidin. Tapi saat hendak berangkat, Mujidin mules-mules yang membuat keberangkatan Syamsul tertunda. Sementara Diana dan Junaedi masih menunggu Syamsul untuk menjemput.

BACA JUGA: Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 26 Maret 2024

Tak sabar menunggu Mujidin, Syamsul meminta Akbar meninggalkan pria itu. Namun di jalan, Akbar memikirkan Mujidin yang ditinggal sendirian. Akbar dan Syamsul sedikit berdebat yang membuat Syamsul turun dan memesan taksi online.

Diana dan Junaedi tampak cemas karena Syamsul tak kunjung datang. Roy memanfaatkan momen tersebut untuk menjemput Diana dengan motornya sementara Junaedi masuk ke dalam mobilnya.