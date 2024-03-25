Transformasi Aming di Series Pay Later: Dari Komedian Nyentrik Jadi Bapak-Bapak Sayang Anak

JAKARTA - Aming menunjukkan kemampuan aktingnya dengan berperan sebagai Tanto dalam serial terbaru Vision+ Originals, Pay Later. Serial yang akan tayang perdana pada 29 Maret 2024 ini menyuguhkan cerita menarik seputar pinjaman online (pinjol).

Berbeda dengan karakternya yang kocak dan nyentrik, Aming tampil lebih serius dan berwibawa sebagai Tanto dalam series ini. Dia memiliki gaya old school dengan rambut klimis dan setelan kemeja rapi yang mencerminkan karakter tegas dan disiplin.

Tanto bekerja sebagai kepala divisi desk-collector di sebuah perusahaan pinjol. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, dia ternyata memiliki hati yang baik dan selalu berusaha untuk membantu orang lain.

Selain itu, Tanto juga digambarkan sebagai ayah yang sangat mencintai anaknya dan rela melakukan apa saja untuk putrinya, Oca. Dalam series ini, Aming akan beradu akting dengan Amanda Manopo, Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, dan Indra Birowo.

