HOME CELEBRITY TV SCOOP

Transformasi Aming di Series Pay Later: Dari Komedian Nyentrik Jadi Bapak-Bapak Sayang Anak

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |03:02 WIB
Transformasi Aming di Series <i>Pay Later</i>: Dari Komedian Nyentrik Jadi Bapak-Bapak Sayang Anak
Transformasi Aming dalam Pay Later. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Aming menunjukkan kemampuan aktingnya dengan berperan sebagai Tanto dalam serial terbaru Vision+ Originals, Pay Later. Serial yang akan tayang perdana pada 29 Maret 2024 ini menyuguhkan cerita menarik seputar pinjaman online (pinjol).  

Berbeda dengan karakternya yang kocak dan nyentrik, Aming tampil lebih serius dan berwibawa sebagai Tanto dalam series ini. Dia memiliki gaya old school dengan rambut klimis dan setelan kemeja rapi yang mencerminkan karakter tegas dan disiplin.

Tanto bekerja sebagai kepala divisi desk-collector di sebuah perusahaan pinjol. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, dia ternyata memiliki hati yang baik dan selalu berusaha untuk membantu orang lain.

Selain itu, Tanto juga digambarkan sebagai ayah yang sangat mencintai anaknya dan rela melakukan apa saja untuk putrinya, Oca. Dalam series ini, Aming akan beradu akting dengan Amanda Manopo, Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, dan Indra Birowo.

Nantikan series Pay Later yang akan tayang perdana di Vision+, pada 29 Maret 2024. Namun sebelumnya, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses www.visionplus.id.

Informasi lebih lanjut mengenai Vision+, dapat diikuti melalui @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau hubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00 via chat. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

