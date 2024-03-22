Cerita Aming Punya Anak ABG dalam Series Pay Later

JAKARTA - Aming berperan sebagai ayah dalam series terbaru Vision+, Pay Later. Dia mengaku, berperan sebagai Tanto yang digambarkan sebagai atasan yang tegas namun baik hati memiliki tantangan tersendiri.

Pasalnya, selama ini dia terbiasa dengan peran anak muda yang fashionable dan rebel. “Nah, di sini saya jadi bapak-bapak yang konservatif. Semakin rumit karena dia punya anak ABG,” ujarnya di The Park Sawangan, Depok.

Karakter Tanto yang kompleks, menurut Aming, menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton. Karena itu, dia berharap, Pay Later bisa diterima dan diapresiasi dengan baik oleh masyarakat.

“Enggak akan rugi menonton series ini karena ada Amanda Manopo juga yang tampil beda dari proyek dia sebelumnya. Terpenting, series ini berbeda dan akan menyenangkan untuk ditonton,” ungkap Aming menambahkan.