Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cerita Aming Punya Anak ABG dalam Series Pay Later

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |18:19 WIB
Cerita Aming Punya Anak ABG dalam Series <i>Pay Later</i>
Cerita Aming punya anak ABG dalam series Vision+ Pay Later. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Aming berperan sebagai ayah dalam series terbaru Vision+, Pay Later. Dia mengaku, berperan sebagai Tanto yang digambarkan sebagai atasan yang tegas namun baik hati memiliki tantangan tersendiri. 

Pasalnya, selama ini dia terbiasa dengan peran anak muda yang fashionable dan rebel. “Nah, di sini saya jadi bapak-bapak yang konservatif. Semakin rumit karena dia punya anak ABG,” ujarnya di The Park Sawangan, Depok. 

Karakter Tanto yang kompleks, menurut Aming, menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton. Karena itu, dia berharap, Pay Later bisa diterima dan diapresiasi dengan baik oleh masyarakat. 

“Enggak akan rugi menonton series ini karena ada Amanda Manopo juga yang tampil beda dari proyek dia sebelumnya. Terpenting, series ini berbeda dan akan menyenangkan untuk ditonton,” ungkap Aming menambahkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement