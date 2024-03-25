Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Marissya Icha soal Dugaan Stevie Agnecya Kena Santet: Wallahu Alam

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |08:46 WIB
Stevie Agnecya meninggal dunia karena santet, ini kata Marissya Icha (Foto: ist)
JAKARTA - Meninggalnya selebgram, Stevie Agnecya masih meninggalkan duka yang mendalam untuk para sahabat. Di tengah duka itu, publik pun masih dihebohkan dengan penyebab kematian Stevie yang diduga lantaran terkena santet.

Terbaru, selebgram sekaligus sahabat mendiang Stevie Agnecya, Marissya Icha pun kembali merespon perihal penyebab kematian Stevie. Marissya mengatakan apa pun yang terjadi pada Stevie itu sudah bagian takdir dari Yang Maha Kuasa.

“Itu sudah suratan takdir Allah, insya Allah,” ungkap Marissya di kanal YouTube, Intens Investigasi, Minggu (24/3/2024).

Sementara itu, sosok Icha Annisa Faradilla pun ikut terseret dan digadang-gadang menjadi orang yang telah melakukan guna-guna pada Stevie.

Marissya sendiri mengaku dirinya mengenal sosok Icha, namun enggan berkomentar banyak dan lebih menjaga amanah dari sang sahabat, Stevie.

“Saya tahu (Icha), dan saya tipenya itu kalau punya sahabat, dan sahabat saya sering cerita tentang orang yang notabene kurang dia sukai, pasti akunya pun menghargai perasaan sahabatku,” jelas Marissya.

Halaman:
1 2
