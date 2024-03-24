Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Didesak Klarifikasi Soal Tuduhan Menyantet Stevie Agnecya, Icha Annisa Faradila: Mohon Bersabar Ya!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |21:45 WIB
Didesak Klarifikasi Soal Tuduhan Menyantet Stevie Agnecya, Icha Annisa Faradila: Mohon Bersabar Ya!
Icha Annisa Faradila minta netizen bersabar tunggu klarifikasi (Foto: Instagram/ichaannisafaradila)
A
A
A

JAKARTA - Icha Annisa Faradila dituding menyantet Stevie Agnecya hingga meninggal dunia. Tak terima dengan tuduhan tersebut, Icha pun mengaku akan segera memberikan klarifikasi terkait tuduhan 

Akan tetapi, sampai hari ini, Icha Annisa belum juga memberikan penjelasan apapun. Termasuk membeberkan bukti bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mengirimkan santet pada mendiang istri Anggi Pratama tersebut.

Hal itu membuat netizen pun tak sabar. Dia bahkan sampai ditagih melalui DM oleh netizen untuk segera memberikan klarifikasi. 

"Mana kakak klarifikasinya aku scroll sampai habis nya kak gak nemu klarifikasi dan bukti-bukti. Sampe malem ini juga belum ada kak. Jadi penasaran," bunyi DM netizen kepada Icha Annisa Faradila, Minggu (24/3/2024).

Icha Annisa Faradila

Icha Annisa Faradila minta netizen bersabar tunggu klarifikasi (Foto: Instagram/ichaannisafaradila)


Membalas pertanyaan netizen, Icha Annisa Faradila pun meminta agar publik bersabar menunggu.

"Netizen yang terhormat dan maha benar. Mohon bersabar yaa menunggu klarifikasi saya," kata Icha Annisa Faradila di Instagram story.

Ibu tiga anak itu berjanji dalam beberapa hari ke depan, dia akan memberikan keterangan. Namun sebelumnya, Icha meminta agar netizen bisa berhenti untuk memfitnahnya.

"Jangan suudzon lagi insya Allah beberapa hari ini saya klarifikasi berikut bukti," tambah Icha Annisa.

Icha pun berdalih bahwa dirinya masih belum memberikan klarifikasi lantaran menghargai keluarga Stevie Agnecya yang sampai hari ini masih berduka.

Halaman:
1 2
