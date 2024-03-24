Masyarakat Tangerang Antusias Sambut Festival Hafiz Indonesia 2024

TANGERANG - Masyarakat Tangerang menyambut antusias gelaran Festival Hafiz Indonesia 2024 yang berlangsung di Lapangan Elektrik Puspem, Kota Tangerang, Sabtu, 23 Maret 2024. Acara ini bahkan mendapatkan respons positif dari warga Tangerang dan sekitarnya.

Salah satu pengunjung yang datang adalah Rahman,yang mengaku cukup antusias untuk menyaksikan acara tersebut secara langsung di lokasi. Bahkan menurutnya, acara yang diadakan oleh RCTI ini cukup menginspirasi anak-anak dan orang tua.

“Tentu kita berharap anak-anak Indonesia menjadi anak yang pintar, berakhlak dan bertakwa dengan menghafal Al-Quran,” ujar Rahman.

Diharapkan, Fetical Hafiz Indonesia 2024 bisa memberikan motivasi kepada anak-anak Indonesia untuk lebih mencintai agamanya. Tentunya dengan semakin rajin membaca Al-Quran.

Masyarakat Tangerang antusias sambut Festival Hafiz Indonesia 2024 (Foto: Ismet Humaedi/MPI)





Pasalnya, kehadiran para hafiz yang mahir membaca dan hafal Al-Quran ini mampu menjadi contoh bagi anak-anak dan orang tua di Indonesia.