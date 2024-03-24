Penghafal Alquran Cilik, Kim Faisal Jim Ikut Hadir di Festival Hafiz Indonesia Tangerang

TANGERANG - Kehadiran Kim Faisal Jim di Festival Hafiz Indonesia 2024 Tangerang, Sabtu, 23 Maret 2024, menyita perhatian jamaah dan pengunjung. Pasalnya bocah berusia 5 tahun itu mampu menghafal Al-Quran sejak usianya baru 2 tahun.

Bermula dari sang ibu yang mengajaknya membaca Al-Quran sebelum mau tidur. Setelah dibacakan satu hari satu ayat, Jim mulai meminta untuk terus mengaji.

BACA JUGA: Abi Amir Faishol Fath Ajak Gen Z di Festival Hafiz Indonesia 2024 Tangerang Jadi Generasi Alquran

Biasa disapa Fais atau Jim, bocah imut ini selalu membuat pengisi acara Festival Hafiz Indonesia takjub, termasuk jamaah yang hadir. Fais juga sempat berinteraksi beberapa kali dengan beberapa jamaah.

Jamaah warga Tangerang sempat main tebak ayat bareng King Faisal Jim. Fais pun meneruskan ayat yang ditanyakan oleh para penguji.

Kim Faisal Jim tampil di Festival Hafiz Indonesia Tangerang (Foto: Ismet/MPI)

Tak hanya Kim Faisal Jim, ada juga penampilan Erin Zeliyah, juara MTQ Internasional Qatar, para alumni Hafiz Indonesia, yaitu Abdurrahman, Farid, Asma, dan Naja.

Diketahui, Festival Hafiz Indonesia diadakan di Lapangan Elektrik Puspem, Kota Tangerang, Sabtu, 23 Maret 2024. Acara ini sendiri merupakan rangkaian tayangan spesial di momen Ramadan RCTI.

Sebelumnya, di hari Jumat, 22 Maret 2024 juga digelar Tabligh Akbar Ramadan RCTI yang dipandu oleh Arie Untung dengan penceramah Ustaz Das’ad Latif dan Ustaz Taufiqurrahman hingga penampilan Putri Ariani.

(van)