Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 24 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 24 Maret 2024 bercerita tentang Raja yang kaget mendengar suara kesakitan Arsy. Dia bergegas menghampiri sang istri yang jarinya terluka.

Arsy juga tak kalah kaget melihat Raja mengisap darah yang mengucur dari jarinya. Namun rasa canggung di antara mereka buyar ketika Rani tiba-tiba meluapkan rasa cemburunya setelah melihat Raja dan Arsy.

Perempuan itu bahkan menampar Arsy dan menyebutnya genit karena menggoda Raja. Arsy yang tak terima pun membalas perkataan Rani dan menyebutnya tidak tahu malu karena mengganggu suami orang.

Kata-kata Arsy membuat Rani semakin emosi dan menuduhnya sebagai perempuan licik dan berniat menamparnya lagi. Namun kali ini, Raja turun tangan dan menegur Rani yang cemburu buta. Sikap Raja itu membuat Rani kecewa.

Setelah peristiwa tersebut, Irwandi datang bertandang ke rumah Raja dan Arsy bersama Sumi dan Jamal. Raja yang panik langsung menyembunyikan Rani di kamar mandi. Di hadapan sang ayah, Raja dan Arsy kembali berakting mesra.

Sumi kemudian mengungkapkan, alasan Irwandi mendatangi rumah anaknya karena ingin makan malam bersama. Saat akan makan, Irwandi menanyakan letak kamar mandi karena dia ingin mencuci tangan.

Raja menunjukkan arah kamar mandi tanpa menyadari ada Rani di sana. Akankah Irwandi bertemu Rani di kamar mandi? Saksikan Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari, pukul 18.45 WIB.