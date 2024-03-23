Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 23 Maret 2024

Pasopati Baladika , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |17:41 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 23 Maret 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 23 Maret 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 23 Maret 2024 bercerita tentang Arsy yang sedih dengan sikap Raja yang menunjukkan ketidaksukaannya pada sarapan yang telah dia siapkan.

Kekecewaan Arsy semakin bertambah saat Rani -yang tiba-tiba muncul- membawa sarapan untuk Raja. Namun sikap sang suami pada perempuan sangat jauh berbeda. Raja bahkan sampai memuji sarapan buatan Rani.

Di lain waktu, Arsy mencoba menghadap kepala sekolah TPA tempatnya mengajar untuk meminta maaf sekaligus menjelaskan alasannya tidak masuk bekerja. Dia mengaku, tidak bisa masuk karena sibuk pindah rumah.

Kepala TPA tampak memaklumi alasan Arsy tersebut dan mengatakan akan ada donatur CSR yang akan berkunjung untuk menyapa seluruh pengajar TPA. Ketika donatur itu muncul, Arsy terkejut karena sosok orang itu adalah Dimas.

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 23 Maret 2024. (Foto: MNC Media)

Kisah selengkapnya Aku Mencintaimu karena Allah dapat Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF setiap hari pukul 18.45 WIB.

Nonton Layar Drama Ter-Oke TKP Para Wali dan Aku Mencintaimu karena Allah bisa dapat pulsa. Scan QR Code yang muncul di layar TV dan dapatkan pulsa Rp50.000 untuk 50 orang pertama di setiap segmen setiap harinya.*

(SIS)

