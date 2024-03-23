Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 23 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 23 Maret 2024 bercerita tentang Arsy yang sedih dengan sikap Raja yang menunjukkan ketidaksukaannya pada sarapan yang telah dia siapkan.

Kekecewaan Arsy semakin bertambah saat Rani -yang tiba-tiba muncul- membawa sarapan untuk Raja. Namun sikap sang suami pada perempuan sangat jauh berbeda. Raja bahkan sampai memuji sarapan buatan Rani.

Di lain waktu, Arsy mencoba menghadap kepala sekolah TPA tempatnya mengajar untuk meminta maaf sekaligus menjelaskan alasannya tidak masuk bekerja. Dia mengaku, tidak bisa masuk karena sibuk pindah rumah.

Kepala TPA tampak memaklumi alasan Arsy tersebut dan mengatakan akan ada donatur CSR yang akan berkunjung untuk menyapa seluruh pengajar TPA. Ketika donatur itu muncul, Arsy terkejut karena sosok orang itu adalah Dimas.

Kisah selengkapnya Aku Mencintaimu karena Allah dapat Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF setiap hari pukul 18.45 WIB.

