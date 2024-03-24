Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arti Mendalam Nama Islam Stevie Agnesia yang Terukir di Batu Nisan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |14:05 WIB
Arti Mendalam Nama Islam Stevie Agnesia yang Terukir di Batu Nisan
Artis mendalam nama Islam Stevie Agnecya (Foto: Instagram/stevieagnecya)
A
A
A

JAKARTA - Duka sampai saat ini masih menyelimuti keluarga dan rekan-rekam dari Stevie Agnesia, pasca-sang artis meninggal dunia pada Kamis, 21 Maret 2024 di RSCM. Diketahui, jenazahnya pun telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, pada Jumat, 22 Maret 2024 usai shalat Jumat.

Semasa hidup, Stevie Agnecya lahir dengan nama lengkap Stevianne Agnecya. Namun, usai bercerai dari aktor Samuel Rizal, Stevie pun memilih untuk menjadi mualaf di 2017.

Tak heran jika, di batu nisannya terukir dua nama Stevie, yakni Stevianne Agnecya dan juga Fathia Halimah Insyirah.

Adapun makna dari nama Islamnya itu memiliki arti yang sangat dalam dan indah.

Stevie Agnecya

Artis mendalam nama Islam Stevie Agnecya (Foto: Instagram/stevieagnecya)


Dalam bahasa Arab, Fathia artinya 'Kemenangan'. Sementara Halimah bermakna 'lembut dan sabar'. Lalu Insyirah artinya 'kebahagiaan'.

Sementara itu, Stevie Agnecya meninggal dunia dalam usia 32 tahun. Ia meninggalkan seorang suami dan tiga anak, dimana salah satunya merupakan buah cintanya dari pernikahan dengan Samuel Rizal.

(van)

Telusuri berita celebrity lainnya
