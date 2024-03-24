Festival Hafiz Indonesia 2024 Motivasi Anak-anak Tangerang Jadi Penghafal Alquran

TANGERANG - Festival Hafiz Indonesia 2024 sukses digelar di Lapangan Elektrik Puspem, Tangerang, Banten, pada 23 Maret 2024. Acara tersebut mendapat respons positif warga Tangerang dan sekitarnya.

Salah satu penonton bernama Rahman menyebut, Festival Hafiz Indonesia bisa menginspirasi dan memotivasi anak-anak Indonesia menjadi penghafal Alquran. “Dengan begitu, mereka bisa menjadi anak-anak yang pintar, berakhlak, dan bertakwa,” katanya.

Penonton lain bernama Syifa mengatakan, Festival Hafiz Indonesia berdampak positif untuk anak-anak. “Di tengah pergaulan anak muda yang semakin memprihatinkan, acara ini bisa memotivasi penonton untuk dekat dengan Allah sejak dini,” ujarnya.

Masyarakat Tangerang semakin antusias ketika melihat para hafiz cilik yang biasanya tampil di layar kaca kini ada di hadapan mereka. Apalagi ketika Kim Faisal, anak yang sempat viral karena kemampuannya menghafal Alquran di usia 5 tahun.