HOME CELEBRITY TV SCOOP

Abi Amir Faishol Fath Ajak Gen Z di Festival Hafiz Indonesia 2024 Tangerang Jadi Generasi Alquran

Ismet Humaedi , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |10:26 WIB
Abi Amir Faishol Fath Ajak Gen Z di Festival Hafiz Indonesia 2024 Tangerang Jadi Generasi Alquran
Festival Hafiz Indonesia 2024 di Tangerang (Foto: Ismet Humaedi/MPI)
A
A
A

TANGERANG - Festival Hafiz Indonesia 2024 yang digelar di Lapangan Elektrik Puspem, Tangerang, Sabtu, 23 Maret 2024 disambut meriah oleh Warga kota Tangerang. Dua juri Hafiz Indonesia, yaitu Abi Amir Faishol Fath dan Kak Nabila bahkan ikut meramaikan acara tersebut.

Sebagai pembawa acara, Irfan Hakim mengajak pengunjung atau jamaah yang datang untuk semakin mencintai Alquran. Beberapa anak bahkan mendapatkan keberkahan dan mukjizat untuk bisa menghafal beberapa surat bahkan 30 juz Al-quran dan sempat diuji kemampuannya.

"Sudah melihat bagaimana Alquran seru? Alquran keren? Inilah contoh generasi Al-quran. Jadi kita ini hidup karena diciptakan oleh Allah, dan kita hidup untuk Allah. kita semua menuju kepada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kepada Allah," kata Abi Amir Faishol Fath juga sempat memberikan tausiyahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa membaca Alquran adalah amal terbaik yang paling disukai Allah SWT. Beliau mengajak Gen Z untuk ikut membangun mindset bagaimana anak-anak kita semua menjadi generasi Al-quran.

Festival Hafiz Indonesia (MPI)

Festival Hafiz Indonesia 2024 di Tangerang (Foto: Ismet Humaedi/MPI)

“Jangan jadi generasi yang nonton sia-sia, generasi yang rusak akhlaknya, jangan generasi yang mabuk, jangan generasi yang bejat, jangan generasi yang bergaul bebas," ucapnya.

"Tapi ayo kita semua memulai dari rumah kita , orang tua yang mencetak generasi Al-quran,” tutupnya.

(van)

