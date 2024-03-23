Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Irfan Hakim Bawa Boneka Jalu Jaki ke Festival Hafiz Indonesia di Tangerang

Ismet Humaedi , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |20:51 WIB
Irfan Hakim Bawa Boneka Jalu Jaki ke Festival Hafiz Indonesia di Tangerang
Festival Hafiz Indonesia 2024 di Tangerang. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

TANGERANG - Festival Hafiz Indonesia digelar di Lapangan Elektrik Puspem, Tangerang, Banten, pada Sabtu (23/3/2024). Acara tersebut diharapkan mampu menghibur penonton sepanjang Ramadan. 

“Kami berharap, Hafiz Indonesia bisa memacu anak-anak Indonesia untuk lebih mencintai agama Islam, khususnya Alquran,” kata Irfan Hakim selaku host acara tersebut. 

Masyarakat terlihat antusias menyaksikan aksi para hafiz cilik hingga memenuhi venue sejak pukul 14.00 WIB. Irfan Hakim sang host bahkan membawa serta Jalu Jaki, boneka tangan yang menyampaikan dakwah ringan untuk anak-anak. 

Panggung juga dimeriahkan penampilan para alumni Hafiz Indonesia, seperti Farid, Najah, Andurrahman, dan Asma. Selain itu, ada pula kejutan spesial dari bintang tamu dan tausiyah penyejuk hati. 

Festival Hafiz Indonesia di Tangerang, pada 23 Maret 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

Pada Jumat (22/3/2024), RCTI juga sudah menggelar Tabligh Akbar yang dipandu Arie Untung dan dimeriahkan penampilan Putri Ariani. Acara itu juga diisi tausiyah dari Abi Amir Faishol Fath dan Das’ad Latief.*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
